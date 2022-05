Eva Henger e Massimiliano Caroletti insieme dopo l’incidente/ Bacio e toccante post

Eva Henger come sta? Al suo fianco Massimiliano Caroletti

Continua il lungo percorso di ripresa di Eva Henger dopo il terribile incidente stradale di alcuni giorni fa. Dopo alcuni giorni in Ungheria, Eva è stata trasferita su sua richiesta in Italia, a Roma, dove è attualmente in cura. Cosciente e lucida, Eva ha dovuto già affrontare una serie di imprevisti, come il rischio di setticemia al braccio, e si prepara ad affrontare un percorso di circa tre mesi per poter riprendere a camminare in modo autonomo dopo le fratture riportate.

Ad affrontare queste difficoltà non è però da sola: suo marito Massimiliano Caroletti, vittima anche lui dell’incidente stradale, l’ha finalmente raggiunta ed è ora al suo fianco. È stato proprio lui a pubblicare uno scatto su Instagram in cui bacia Eva, stesa nel letto d’ospedale, dicendosi poi felicissimo di essere con lei.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti insieme dopo l’incidente

“Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti .. ed è come il primo bacio che ci siamo dati! Ti amo immensamente vita mia”, ha scritto Massimiliano Caroletti a corredo della romantica foto del bacio con Eva Henger. Per i due sono giorni davvero complicati: il grande spavento è passato e resta ora una lunga convalescenza da affrontare. Al fianco di entrambi ci sono però anche gli amici di sempre, vicino anche in questo momento complicato. Proprio Eva ha postato su Instagram la foto in compagnia delle sue “amiche del cuore”, come lei stessa le definisce. Tra queste c’è anche l’ex gieffina Angelica Livraghi (partecipò al Grande Fratello 11).

