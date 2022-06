Eva Henger e Mecedesz Henger avevano litigato? “Colpa di una terza persona”/ “Ci siamo riavvicinate…”

Eva Henger e Mecedesz Henger avevano litigato? “Colpa di una terza persona…”

Eva Henger si è riavvicinata nell’ultimo periodo alla figlia Mercedesz Henger. La donna ieri sera è apparsa durante la finale dell’Isola dei Famosi facendo una sorpresa inaspettata alla figlia. Eva le ha chiesto perdono e il gesto ha mandato in tilt Mercedesz che non credeva alle parole della madre. In un’intervista al Settimanale Nuovo Tv, Eva Henger ha parlato del rapporto con la figlia e di quando sia avvenuto il riavvicinamento: “Ci eravamo riavvicinate già a febbraio quando purtroppo mia madre ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Avevamo parlato tanto in quel frangente, ci siamo sentite anche la sera prima dell’incidente, le raccontavo che sarei andata a prendere il cagnolino per sua sorella e che avrei tifato per lei all’Isola dei famosi. Dopo il mio incidente, Mercedesz ha raccontato di quanto sia stato stupido portare rancore”.

Eva Henger ha poi specificato che dietro il litigio ci sarebbero state terze persone. La donna non ha voluto aggiungere altro per evitare di far pubblicità. Una persona però si sarebbe messa in mezzo tra loro due ampliando le distanze: “Quando si vive lontane può capitare che si mettano in mezzo altre persone che buttano benzina sul fuoco. Quando eravamo da sole parlavamo tranquillamente e risolvevamo i problemi da sole”, ha confidato.

Eva Henger ha seguito Mercedesz Henger durante l’esperienza all’Isola dei Famosi. La donna è rimasta sorpresa dal fatto che la figlia l’avesse nominata mentre era in Honduras. Un comportamento che è stato particolarmente apprezzato da Eva: “Ho notato che parlava di me raccontando piacevoli episodi. Prima non mi nominava nemmeno più e cambiava argomento. Ora è lei che comincia a parlare di me, mi fa piacere”. Eva Henger sta recuperando proprio ora il rapporto con la figlia Mercedesz. Nell’intervista ha rivelato: “La prima volta che mi hanno ridato il telefono in ospedale l’ho chiamata. Piangeva e non voleva più partire per l’Isola. L’ho convinta a non rinunciare e ci teneva tanto. Le ho detto una piccola bugia, che ero fuori pericolo e di non preoccuparsi”, ha spiegato.

Nella diretta di ieri sera, Eva si è scusata con la figlia chiedendole perdono per gli errori commessi. Mercedesz è scoppiata in lacrime e ha detto: “Mia madre mi ha appena chiesto scusa, ha appena ammesso di aver sbagliato. Sto avendo un attacco di panico, non ci posso credere. Non so se da casa si sa ma credo mia madre non mi abbia mai chiesto scusa in vita sua, fa un effetto stranissimo. Era una cosa che desideravo così tanto da due anni… Io volevo che lei facesse un passo verso di me perché sapevo di essere disposta a farlo da parte mia, ma sapevo che lei non lo avrebbe mai fatto”, ha confidato.











