Eva Henger e Riccardo Schicchi, chi sono i genitori di Mercedesz Henger/ “Ho sempre avuto un padre”

Eva Henger e Riccardo Schicchi sono i genitori di Mercedesz Henger. La ex naufraga è sempre stata molto legata ad entrambi i genitori anche se negli ultimi anni ha vissuto un rapporto conflittuale ed altalenante con la madre. Il motivo? Delle divergenze legate alla sua passata relazione con l’ex tronista Lucas Peracchi che ha portato mamma e figlia a litigare diverse volte. Proprio Mercedesz parlando del rapporto con la madre ha rivelato: “i problemi che avevo con mia madre rimangono e non sono andati via. Io credo che il conforto debba essere trovato in noi stessi, però sono stata fortunata perché qui a Milano, dove mi sono trasferita, ho molte amicizie, molte persone d’oro che mi sono state vicine e sicuramente hanno facilitato questa nuova scoperta di me stessa”.

Dopo un periodo “no”, mamma e figlia sembrano essersi riappacificata visto che proprio Eva Henger parlando della figlia ha rivelato: “con lei al momento non sto litigando, siamo in un momento di pace e di tranquillità. Bisogna procedere piano piano per poter recuperare certe incomprensioni e difficoltà”.

Mercedesz Henger sul padre Riccardo Schicchi e i contrasti con la madre Eva Henger

Le divergenza tra Mercedesz Henger e la padre Eva Henger hanno a volte tirato in ballo anche il padre Riccardo Schicchi. La morte del padre è stato sicuramente un momento molto difficile per la ex naufraga che ha scoperto, tramite la stampa, che Riccardo non era il suo vero padre naturale. “Alcuni titoli non mi sono piaciuti. Non è vero che Riccardo non è mio padre, è mio padre e lo sarà sempre… Non è il mio padre biologico. Questa cosa, la so da quando ho 17 anni. Non è trapelata da me. Mi sono ritrovata costretta ad essere qui” – ha detto Mercedesz che ha reagito bene alla cosa proteggendo sempre la memoria del padre.

“Qualche dubbio ce l’ho sempre avuto. Io avevo il cognome diverso da quello di mio fratello, me lo facevano notare i miei insegnanti. Ho un cognome ungherese e ho il cognome Schicchi. Come non mi interessava allora, non mi interessa oggi. Mio padre è Riccardo ed è sempre stato Riccardo. Un genitore è colui che ti cresce, cosa che ha fatto Riccardo sempre. Io non lo volevo assolutamente dire” – ha detto la ex naufraga che ha concluso dicendo – “come non mi interessava allora, non mi interessa oggi. Mio padre è Riccardo ed è sempre stato Riccardo. Un genitore è colui che ti cresce, cosa che ha fatto Riccardo sempre. Io non lo volevo assolutamente dire”.











