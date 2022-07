Eva Henger fa una drammatica confessione/ “Non riesco ad accettare l’incidente…”

Eva Henger, quali sono le sue condizioni? “Solo ora inizio…”

Eva Henger sta affrontando un momento molto complicato. Dopo l’incidente di qualche mese fa, la madre di Mercedesz Henger sta affrontando una lunga convalescenza. Eva ha rilasciato una lunga intervista al Settimanale Nuovo e in questa occasione ha dichiarato che spesso il suo pensiero va alle persone che sono decedute nell’incidente che l’ha vista coinvolta assieme al marito. Per Eva è difficile accettare che alcune persone non ce l’abbiano fatta: “Ci sono giornate tristi in cui ripenso a quello che è successo…Non è facile accettare un incidente del genere considerando che ci sono persone che purtroppo non ce l’hanno fatta”.

Dopo due lunghi mesi di convalescenza, Eva Henger può finalmente iniziare a muoversi. Pochi e timidi passi che però rappresentano un risultato importante per la donna: “Solo ora comincio a stare in tre posizioni: seduta, sdraiata sulla schiena e sul lato destro…”. La donna è seguita anche da una psicoterapeuta che la sta aiutando ad affrontare questo periodo delicato della sua vita. Eva si sente depressa e aveva raccontato di piangere spesso pensando a quei terribili momenti. Ora però sta ricevendo un supporto psicologico: “Devo recuperare psicologicamente e il percorso è molto lungo…”.

Eva Henger ha poi parlato del riavvicinamento avvenuto con la figlia Mercedesz Henger. Le due donna non si sono parlate per circa due anni ma nell’ultimo periodo le cose sarebbero cambiate. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Eva ha chiarito che la riappacificazione era avvenuta già nel mese di febbraio e pertanto prima della partecipazione di Mercedesz all’Isola dei Famosi. Tutto è nato quando la nonna di Mercedesz ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Un momento complicato che però è stato fondamentale per il loro riavvicinamento: “Ci eravamo già riavvicinate a febbraio, quando mia mamma aveva scoperto di avere un tumore al pancreas…”.

La moglie del manager Massimiliano Caroletti ha poi rivelato di ricordarsi come una sorta di flash la sera prima dell’incidente. Proprio la sera prima infatti Eva aveva sentito al telefono la figlia per raccontarle che il giorno dopo sarebbe andata a prendere il cagnolino per la sorella Jennifer: “Le raccontavo che sarei andata a prendere il cagnolino per la sorella e che avrei tifato per lei all’Isola…Ricordo quei gironi come un flash, tale è stato lo choc…”.











