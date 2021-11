Eva Henger “GF Vip? Personaggi strani, tifo Francesca Cipriani”/ “Rossano Rubicondi…”

Eva Henger è intervenuta in esclusiva ai microfoni di Tuttogossipnews in occasione del suo compleanno. La donna ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021, dichiarando di aver seguito poco questa edizione, ma di provare una simpatia per Francesca Cipriani. Le due donne sono amiche anche lontano dalle telecamere: “Fa il suo show, la sua risata riempie la casa. Tifo per lei, ma per motivi personali. Questa edizione mi sembra piena di personaggi un po’ strani e un po’ estremi, a partire dalle sorelle Selassié”.

Eva Henger/ "Mi fa star male non avere rapporti con mia figlia Mercedesz"

In riferimento a Eva Henger ci sono state anche alcune voci sulla sua partecipazione al reality di Canale 5, ma la donna ha voluto smentire: “Alfonso lo sa, non farei più un reality a meno che non sia una gara in cui puoi tornare a casa tra le puntate. Non Ballando con le stelle perché non sono capace. Questo tipo d’esperienza non è fatta per me, l’ho capito dopo aver partecipato all’Isola. Amo troppo la mia famiglia”.

Eva Henger "In ospedale per un attacco di panico"/ "Credevo di morire, è terribile"

Eva Henger parla del suo rapporto con Rossano Rubicondi

Al momento Eva Henger si trova a Zanzibar per godersi la famiglia lontano dalle telecamere, senza però rinunciare al lavoro: “Lavoro tantissimo, non sono qui solamente in vacanza. Siamo in famiglia, questo è l’importante. La vera vacanza per me è quando torno a casa. È anche stancante stare sempre in giro”.

Eva Henger ha poi voluto rivolgere un pensiero alla morte di Rossano Rubicondi, scomparso qualche giorno fa a 49 anni a causa di una malattia: “Una sera eravamo con Alfonso Signorini in Sardegna. Rossano ha invitato un piccolo gruppo a mangiare nel ristorante in cui lavorava. Con Rossano ci siamo sentiti per un lungo periodo per due mesi per tutti i giorni, poi da un giorno all’altro è impazzito e ha iniziato a insultare mio marito senza un motivo. Mi dispiace tanto ciò che è successo, non si può morire a 49 anni. Era giovanissimo, bellissimo e simpaticissimo”.

EVA HENGER/ Tomba Riccardo Schicchi sprofondata "tutto risolto, altre 30 famiglie…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA