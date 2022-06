Eva Henger “Giusto Mercedesz nel cast dell’Isola dopo l’incidente”/ “Non avrebbe avuto senso rinunciare”

L’isola dei famosi, Eva Henger si apre sui rapporti con Mercedesz Henger: l’intervista

Mentre si avvicina sempre di più la finale de L’isola dei famosi 2022, che andrà in onda il 27 giugno 2022 su Canale 5 e che vedrà tra i 6 finalisti la figlia Mercedesz Henger concorrere per la vittoria del montepremi finale, l’ex naufraga Eva Henger torna a raccontarsi in un’intervista esclusiva concessa a Novella 2000. Per l’occasione, tra le altre dichiarazioni, oltre a dichiararsi salva per miracolo dopo il brutale incidente subito in Ungheria che le ha fatto riportare ferite a cuore, polmone e vescica, tanto da farle correre il rischio di morire, Eva Henger dà notizia di essersi riavvicinata alla figlia finalista a L’isola dei famosi 2022. Questo, nonostante i loro turbolenti trascorsi nel rapporto madre-figlia.

Alla rivista diretta da Roberto Alessi, in particolare, al di là della distanza che ora la divide dalla figlia per l’impegno preso dalla giovane a L’isola dei famosi 2022, Eva Henger fa sapere di essersi riavvicinata a Mercedesz Henger, ancor prima che accadesse l’incidente che l’ha colpita.

Eva Henger rivela il riavvicinamento alla figlia

Il riavvicinamento tra mamma e figlia c’è stato in seguito alla brutta notizia di un tumore che ha colpito la nonna della giovane naufraga, Memi, una situazione familiare drammatica che ha portato le due Henger a riavvicinarsi lasciandosi alle spalle tutte le incomprensioni tra madre e figlia. “Poi l’incidente ha fatto capire anche a lei che certi rancori sono inutili e certe distanze stupide -dichiara nell’intervento rivelatorio, Eva, alludendo alla figlia Mercedesz Henger-. Si è resa conto, soprattutto nel periodo in cui ero tra la vita e la morte, che avrebbe potuto non rivedermi più. Mi è stata molto vicina prima di partire (allude alla partenza per l’Honduras e L’isola dei famosi 2022, ndr) e non voleva lasciarmi. Sapevo che per lei poteva significare tanto il viaggio e se avesse rinunciato non avrebbe avuto senso”. Poi, non nasconde di essere una fan della figlia, che ora concorre alla finale de L’isola dei famosi 2022 e si gioca il montepremi del reality sulla sopravvivenza: “Io così la guardo tutti i giorni in TV e mi fa molto più piacere”.

