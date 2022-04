Eva Henger, grave incidente con Massimiliano Caroletti/ Alessi “Ci sono due morti…”

Incidente Eva Henger e Massimiliano Caroletti: come stanno

Terribile incidente stradale per Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e direttore editoriale del settimanale Visto, ne parla a IlSussidiario.net. I due coniugi si trovavano a 200 chilometri da casa quando è avvenuto l’impatto. «Sono stato avvisato da una amica di famiglia che dall’Italia non riusciva a contattarli, mi sono subito messo in contatto con Massimiliano Caroletti e mi sono stati riferiti dettagli sconvolgenti. – ha detto Alessi – Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti hanno avuto uno scontro frontale con un’altra automobile su cui viaggiavano un uomo di 70 anni e la moglie di 67 anni. Purtroppo, questa coppia è morta sul colpo».

Eva Henger "GF Vip? Personaggi strani, tifo Francesca Cipriani"/ "Rossano Rubicondi…"

In merito alle condizioni di Eva Henger, ha spiegato che ha riportato lesioni su tutto il corpo. «Ha fratture al braccio, al tallone e al femore, ma la cintura di sicurezza l’ha salvata, perché la testa e altro non hanno riportato danni». Lesioni anche per il marito della showgirl, che ha riportato «una frattura allo sterno dovuta alla cintura di sicurezza che evita guai ben peggiori ma nell’impatto crea traumi». Adesso sono entrambi in ospedale, ma in strutture diverse che sono distanti tra loro 200 chilometri.

Eva Henger/ "Mi fa star male non avere rapporti con mia figlia Mercedesz"

Roberto Alessi: “La figlia piccola non era con loro”

Sul posto è intervenuto un elisoccorso che si è occupato del trasferimento dei feriti. «Massimiliano Caroletti al momento è pieno di chiodi sullo sterno ed è immobilizzato in ospedale, mi ha fatto ricontattare subito dal suo assistente, lui è troppo sofferente per parlare», aggiunge Roberto Alessi ai nostri microfoni. Il giornalista aveva provato a mettersi in contatto proprio con l’imprenditore, ma proprio in virtù delle sue condizioni è riuscito solo a interloquire con l’assistente. «Tra l’altro non ha più trovato il suo cellulare, mentre è in possesso di quello di Eva Henger».

Eva Henger "In ospedale per un attacco di panico"/ "Credevo di morire, è terribile"

Il suocero della showgirl si è subito messo in viaggio: è partito da Fiumicino per raggiungere la coppia in Ungheria. «Vuole assistere entrambi. Anche il figlio di Eva Henger sta cercando di dare una mano in questo senso. Per fortuna la bambina non era con loro, perché era a scuola, quindi non è coinvolta nell’incidente», spiega Alessi. Invece Merdedesz Henger dovrebbe trovarsi in Honduras, visto che sta per diventare naufraga dell’Isola dei Famosi. Anche se le condizioni di Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono apparse subito serie e complicate, non sono in pericolo di vita, e questa è senza dubbio una importante notizia che fa tirare un sospiro di sollievo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA