Eva Henger, i terribili momenti dell’incidente di sette mesi fa/ La ‘nuova’ vita con la figlia Mercedez

Eva Henger racconta i terribili momenti dell’incidente di sette mesi fa

Eva henger è arrivata alla soglia dei 50 anni, ma per lei la vita è ancora ricca di sorprese e avvenimenti. Un passato nel mondo dell’hard e poi come soubrette in televisione, mentre oggi a fianco a lei c’è il produttore Massimiliano Caroletti che la ama e le ha dato una figlia: Jennifer. La vita di Eva non è stata affatto semplice e in un’intervista a ‘Novella 2000’ ne racconta i momenti più salienti. Soltanto sette mesi fa il grave incidente che stava per costare la vita a lei e a Massimiliano. Da quel momento Eva ha imparato ad apprezzare tutto quello che la vita offre e a godersi ogni singolo momento.

L’età non sembra spaventarla: “se mi guardo allo specchio vedo ancora il riflesso di una donna di bell’aspetto, che mantiene abitudini sane.” L’incidente in auto, come detto, le ha cambiato il modo di pensare e di approcciarsi alle cose: “Ti accorgi che da un momento all’altro tutto può finire; perciò, hai fretta di goderti il più possibile la vita. Non parlo di divertimento e svago, bensì di ciò che, quando ti trovi a tu per tu con la morte, temi ti venga tolto: la famiglia.”

Tra Eva Henger e la figlia Mercedez è di nuovo amore

Già la famiglia, Eva negli scorsi mesi si è riavvicinata alla figlia Mercedesz che ha condiviso con Riccardo Schicchi, il suo primo marito. Mercedesz le ha confessato di non poterle rimproverare nulla, nonostante gli anni distanti e di sofferenza. “Mi ha ringraziato di averle fatto dono di un genitore come Riccardo – racconta sempre Eva a ‘Novella 2000’, che l’ha amata incondizionatamente, oltre il legame di sangue.” L’unica persona per cui riserba, forse un po’ di rancore, è l’ex di Mercedesz, Lucas Peracchi, che ha alimentato questa triste separazione.

Ad oggi lei si racconta come una donna felice che ne ha passate tante e per questo, spesso, si ritrova a piangere. “Ho avuto tantissimi momenti difficili e ho fatto errori. Crescere i figli non è stato facile, ma oggi posso considerarmi più che soddisfatta.” Il suo modello in Tv è Barbara d’Urso e lei dice di volerle assomigliare. Per il resto, si gode il suo cinquantesimo compleanno e l’amore della famiglia, con il compagno Massimiliano, e i tre figli Riccardino, Jennifer e Mercedesz.











