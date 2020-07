Eva Henger, il marito provoca Alessia Marcuzzi/ “La morale? Ecco perché non la fai!”

Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger, lancia una frecciatina contro Alessia Marcuzzi, al centro del gossip per il presunto triangolo con Belen Rodriguez e Stefano De Martino, già smentito sia da De Martino che da Belen che ha difeso Alessia e dalla stessa Marcuzzi. Tuttavia, il marito dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che durante l’avventura in Honduras ebbe uno scontro con la conduttrice, attraverso una storia su Instagram, ha espresso il proprio parere sul gossip dell’estate. Massimiliano Caroletti ha così pubblicato una storia in cui c’è prima la foto di Alessia Marcuzzi nello studio dell’Isola dei Famosi e poi un altro scatto in cui la Marcuzzi è tra Belen e Stefano. Il marito di Eva Henger, però, alla foto, aggiunge anche il proprio commento: “Per non dimenticare. Eva non fare la morale a me perché io a te non l’ho mai fatta! E te credo”, ha scritto il marito della Henger.

MASSIMILIANO CAROLETTI CONTRO ALESSIA MARCUZZI DOPO LA SMENTITA DI BELEN

La frecciatina di Massimiliano Caroletti non è passata inosservata agli utenti del web. Alessia Marcuzzi, tuttavia, continua a non commentare quanto sta accadendo. La conduttrice, infatti, negli scorsi giorni si è limitata a commentare tutte le notizie sul proprio conto citando Woody Allen. “A proposito di niente”, ha scritto sui social. Diversamente, Belen ha smentito chiaramente tutta la faccenda con una storia chiarissima su Instagram. “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoversi perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca***te che ho letto in questi giorni”, ha puntualizzato la Rodriguez mettendo a tacere tutti i petteegolezzi. Nonostante tutto, però, il marito di Eva Henger ha deciso di esporre la propria opinione in merito.





