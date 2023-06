Eva Henger: “Il porn*? Ci sono stata per poco, non mi piaciuto”/ “Rocco Siffredi? Non ho fatto sess* con lui”

Eva Henger e OnlyFans: “Le mie amiche ci sono, io non sono iscritta”

Eva Henger, in occasione del lancio di Tic Toc uscito nelle sale l’8 giugno, ha ripercorso la sua carriera in un’intervista a Libero. Trattando il film di social, l’attenzione nel corso della chiacchierata si sposta subito su OnlyFans: “Io non sono iscritta. – spiega l’attrice – Non ho mai navigato. Ne parlo con amiche mie che sono su OnlyFans. Spero ci sia un filtro per i minorenni. Poi ogni persona è libera di fare quello che vuole. Non condanno”.

Sempre parlando di Onlyfans, la Henger afferma: “Evidentemente c’è una grande richiesta. Ci sono persone che hanno bisogno di questo tipo di servizio e persone che si prestano. Alcuni lo fanno per necessità economiche, altri per sfogarsi come in un gioco mentale. OnlyFans è un po’ figlio o nipote delle linee telefoniche erotiche di una volta”.

L’intervista prosegue toccando una parte importante del parte del passato della Henger: l’industria dei film hard. “È stata una parte della mia vita. Un periodo, quello dei film porno, davvero molto breve perché non mi è piaciuto e mi sono orientato verso altri tipi spettacoli come il burlesque e lo spogliarello che mi sono piaciuti molto di più.” ha spiegato l’attrice. “Adesso sono quasi vent’anni che non faccio più nemmeno quegli spettacoli”, ha precisato.

Arriva poi una riflessione sui tempi di oggi e il mostrarsi costantemente senza veli: “È stato un bel periodo per la libertà. Erano altri tempi. Era anche una provocazione e nei locali c’era sempre la fila fino a fuori. Adesso spogliarsi è diventato abbastanza normale. Non fa più notizia. E i locali quando va bene sono pieni a metà”. Si chiude con Rocco Siffredi e l’esperienza sul set di Eva Henger con il pornodivo: “Non ho fatto sesso con lui. Sul set con lui ho fatto solo la figurante ma poi l’ho conosciuto benissimo. Prima di lui conobbi sua moglie Rosa in un concorso di bellezza. Abbiamo iniziato insieme a fare le modelle. Poi la ritrovai in Italia come fidanzata di Rocco”.

