Eva Henger in carrozzina, come sta dopo l’incidente?/ “Ho paura di uscire e…”

Eva Henger può dirsi in ripresa dal punto di vista fisico dopo aver subito il terribile incidente che l’ha vista coinvolta lo scorso aprile 2022, mentre era in strada con il marito Massimiliano Caroletti. Al momento la showgirl non riesce a spostarsi fisicamente, se non in carrozzina, e tiene un tutore alla gamba. Inoltre, alterna giorni di irrequietezza, dove accusa dolori lancinanti tanto da arrivare a piangere, a giorni in cui è in stato di armonia e serenità. In un’intervista a Nuovo tv, quindi, la mamma vip di Mercedesz Henger si racconta, attraverso le dinamiche dell’incidente e non solo. Come riportato dall’intervistata, lei ora vive uno stato di choc: «Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto, con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo».

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente le ha tuttavia permesso di giungere alla riflessione che tutto nella vita può rivelarsi fugace e finire da un momento all’altro, come la vita spezzata dei due anziani morti al momento dello scontro che l’ha coinvolta. Al rotocalco diretto da Riccardo Signoretti, inoltre, Eva Henger ha reso note le dinamiche dell’incidente. Insieme al marito Massimiliano Caroletti, era a bordo di un’auto guidata a 52 chilometri all’ora quando due persone si sono schiantate contro di loro: si trattava dei due anziani signori che sono morti proprio nello scontro automobilistico. Le indagini della polizia sono in corso allo stato attuale, tuttavia la showgirl non è coinvolta nelle stesse. Il motivo per cui si trovava in strada, nell’ora tremenda dell’incidente? Quel giorno la Henger e il marito Massimiliano Caroletti avrebbero dovuto adottare a tutti gli effetti un cagnolino per la figlia Jennifer, la quale sarebbe dovuta essere in auto con loro ma, fortunatamente, è rimasta a casa in seguito ad uno screzio con la madre.

Come da lei stessa riportato in un intervento registrato via Instagram, Eva Henger nonostante la carrozzina trascorrerà l’estate a Sharm el Sheik. Proprio Egitto, il marito Caroletti cura gli interessi di alcuni resort ed Eva può quindi godersi una vacanza al sole e al mare egiziani.

