Eva Henger in carrozzina dopo l’incidente/ La attende una lunga convalescenza

Eva Henger lascia l’ospedale in carrozzina dopo l’incidente

Le condizioni di salute di Eva Henger sono migliorate. Nei giorni scorsi la showgirl ha lasciato la struttura ospedaliera dove era ricoverata in seguito al grave incidente rimediato in Ungheria. La quarantanovenne se l’è vista davvero brutta e non a caso ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici. Adesso Eva Henger dovrà affrontare una lunga e difficile convalescenza. Difficile perché l’ex attrice hard non può ancora camminare.

È costretta ad indossare un tutore alla gamba e a spostarsi con la carrozzina. Lo spirito della Henger, tuttavia, è positivo. Assieme al marito e produttore Massimiliano Caroletti ha posato per un servizio fotografico per il settimanale Novella 2000. I fans, ovviamente, sono felici della ripresa e in questo brutto periodo non le hanno mai fatto mancare il proprio sostegno.

Lo choc di Eva Henger: “Provo ancora molto dolore”

Al magazine diretto da Roberto Alessi, la soubrette ha raccontato di stare meglio ma di dover fare i conti con una vita che è cambiata. Sono entrate in gioco nuove abitudini e la routine, inevitabilmente, è cambiata in maniera drastica dopo l’incidente. Eva Henger è stata infatti ricoverata per ben 47 giorni e oltre al dolore fisico ha dovuto affrontare terribili ansie e paure molto profonde.

In questo momento l’attrice prova ancora molto dolore a livello fisico e lo choc dell’incidente non è ancora superato. “A volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino. Invece quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati ad un centro commerciale a fare la spesa è stato bellissimo. Quel giorno stavo proprio bene, anche se stavo sulla carrozzina”, ha confidato.

