Eva Henger: “La tomba di Riccardo Schicchi sta sprofondando”/ “Sono davvero furiosa!”

È davvero furiosa Eva Henger che, anche a Pomeriggio 5, torna a parlare dei gravi problemi del cimitero Laurentino a Roma dove stanno letteralmente sprofondando le tombe dei defunti. “Sono arrabbiata perché avevo già segnalato sia ad aprile che ad agosto che la tomba si stava inclinando e che stava cadendo.” ha esordito la Henger in diretta a Pomeriggio 5. Per poi aggiungere: “Ad agosto mi hanno risposto che ero un po’ rompiscatole. Io non mi posso muovere per lockdown ma ho lasciato tutti i recapiti telefonici e ho chiesto una telefonata se accade qualcosa di grave, ma lo sai come lo sono venuta a sapere? Un amico mi ha mandato un ritaglio del giornale ma nessuno dal cimitero mi ha avvisato con un’email o un messaggio.”

Eva Henger e l’appello a Virginia Raggi per le tombe sprofondate

Non è la prima volta che Eva Henger, infatti, annuncia questo grave problema. “Vergognoso, segnalo questo degrado da sei mesi e niente è stato fatto”, ha scritto la showgirl. Ma non è tutto: “Vergogna, sono 6 mesi che ve lo segnalo”, ha ancora scritto, condividendo le immagini della tomba dissestata dell’ex marito. E ancora: “Sono indignata! Non avete rispetto neanche dei morti”, taggando la sindaca di Roma Virginia Raggi. Al momento pare sia comunque arrivata una risposta ma soltanto per la tomba di Riccardo Schicchi. La Henger, a Pomeriggio 5, fa notare che si tratta di una situazione che coinvolge tantissime altre persone che, purtroppo, non hanno la stessa possibilità sua di farsi ascoltare in Tv.



