Eva Henger, l’incidente e il riavvicinamento con la figlia Mercedesz/ “Stare lontano è stato difficile”

Eva Henger e l’incidente del 2022 in Ungheria: come sta ora l’attrice

Nel 2022 Eva Henger ha avuto un brutto incidente stradale mentre era alla guida di un’auto in compagnia del marito, Massimiliano Caroletti. L’attrice, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai1 a La volta buona assieme alle figlie Mercedesz Henger e Jennifer Caroletti, si trovava a bordo della sua auto in Ungheria quando hanno avuto uno scontro frontale con un’altra automobile, con a bordo una coppia di anziani morti sul colpo.

A raccontare l’accaduto mesi dopo è stata la stessa Henger a Roberto Alessi, ai microfoni di Novella 2000: “Io ho dolore fisico ma continuo a pensare a ciò che è successo e alla coppia di anziani che è morta scontrandosi con noi. Appena potrò ho intenzione di andare a porgere loro un saluto al cimitero“. L’attrice ha riportato lesioni interne e fratture, in seguito alle quali ha dovuto sottoporsi a numerosi interventi chirurgici che hanno richiesto una lunga riabilitazione. Ora, però, dopo l’incidente Eva Henger è guarita ed è tornata a condurre una vita normale.

Eva Henger e il riavvicinamento con la figlia Mercedesz: “Mi mancava tantissimo…“

L’incidente di Eva Henger è però servito per un riavvicinamento con la figlia Mercedesz: pur nella sua drammaticità, dunque, l’accaduto si è rivelato prezioso e fondamentale per riconciliarsi. Mamma e figlia non si sono parlate per circa due anni, a causa principalmente di un ex fidanzato della ragazza, ma alla fine entrambe hanno ricucito il rapporto dopo il grosso spavento dovuto all’incidente.

“Stare lontano da lei è stato difficile, mi mancava tantissimo ed ero preoccupata per lei; per abitudine ci raccontavamo le cose che succedevano e non sapere nulla è stato brutto”, aveva raccontato Eva Henger sul riavvicinamento con la figlia a La volta buona, poche settimane fa. Mercedesz Henger ha poi aggiunto: “In un modo o nell’altro siamo riuscite a ritrovarci e il rapporto di oggi non è mai stato così forte, sono stati anni brutti e mi dispiace che ci sia voluto questo per arrivare ad essere così unite”.

