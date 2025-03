Ospite questa sera della consueta diretta del martedì del programma Le Iene, l’attrice e personaggio televisivo Eva Henger potrebbe rinvangare il passato con il famoso programma d’inchiesta e – soprattutto – quel famosissimo scherzo che nel 2017 la fece letteralmente scappare dalla casa della figlia Mercedesz in lacrime: un servizio che (forse) molti ricorderanno e che certamente al contempo resta impresso indelebilmente nella mente di Eva Henger che quel giorno vide concretizzarsi davanti a lei tutti i timori che tempo prima aveva confessato in diverse interviste; ovvero il fatto che la figlia potesse mai decidere di intraprendere una carriera – simile a quella inizialmente percorsa dalla madre – nel cinema a luci rosse.

Facendo innanzitutto un passetto indietro – e tornado soprattutto con la mente fino al 2017 – è bene ricordare che poco prima dello scherzo organizzato da Le Iene Eva Henger aveva rilasciato un paio di interviste nelle quali aveva ricordato la sua carriera nel cinema a luci rosse: a Libero, per esempio, confessò di essersi pentita di quella scelta, capendo troppo tardi che non era un ambiente fatto per lei raccontando anche la figlia era bersaglio delle prese in giro dei suoi compagni a scuola proprio per via del passato hot della madre; mentre alla Stampa arrivò a dire che nel caso in cui Mercedesz avesse voluto intraprendere quel percorso “la chiuderei in casa e non la farei uscire mai più“.

Lo scherzo di Le Iene ad Eva Henger: la confessione hot della figlia Mercedesz

Dichiarazioni – ovviamente – dalle quali Le Iene sono partite per confezionare lo scherzo ad Eva Henger, ingaggiando la figlia Mercedesz affinché attirasse la madre nella sua abitazione: una volta arrivata in evidente imbarazzo in un’abitazione nuova di pacca e con un sedicente amico ad accoglierla che l’avrebbe acquistata e regalata, la ragazza piano piano arriva a confessarle di aver girato un filmato a luci rosse; arrivando addirittura a mostrarglielo sul televisore dell’appartamento.

La reazione di Eva Henger – quasi naturalmente – non è stata affatto positiva tra qualche insulto rivolto all’amico, la richiesta a Mercedesz di confermarle che “stai scherzando” ed anche alcune sberle che volano contro il povero complice della trasmissione di Italia 1; ma il tutto fino al picco massimo in cui – addirittura – Mercedes arriva a confessare alla madre che “il mio sogno è di fare un film porno con te” lasciando letteralmente allibita la madre che a stento risponde limitandosi ad un paio di insulti e ad urlare che “mi fai vomitare”, tutto prima di lasciare l’abitazione in lacrime per la rabbia ad un passo dalla confessione che era tutto uno scherzo.