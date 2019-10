Eva Henger, Mercedesz e Lucas Peracchi/ “Vorrei che mia figlia si allontanasse, ma…”

Nuove e sconvolgenti rivelazioni quelle di Eva Henger. La showgirl ha parlato tra le pagine di Spy, della relazione amorosa tra la figlia Mercedesz e l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. All’inizio lui si comportava bene, era educato e sereno. Dopo un paio di mesi, ha picchiato la fidanzata, rompendole il telefono per poi lasciarla in mezzo ad una strada: “Mercedesz, dopo quel primo strappo, mi chiamò in lacrime e io le dissi di lasciare Lucas, quello non era amore. Ma il giorno dopo già lo giustificava, dicendo che lo avrebbe perdonato perché era pentito. I violenti sono sempre così, prima ti picchiano e poi si pentono: sarebbe meglio che non lo facessero proprio. Sono venuti insieme a trovarci in Ungheria, e Lucas ha chiesto scusa a tutta la mia famiglia. Continuavano a litigare anche quando andava tutto bene, Lucas doveva fare casino perché deve sfogare la sua rabbia”. La relazione tra i due ragazzi con il passare del tempo è divenuta sempre più complessa e tormentata, specie nel corso dell’estate dove, a detta di Eva, sarebbe successo di tutto.

Eva Henger, nuovi dettagli sulla storia tra Mercedesz e Lucas Peracchi

“Mercedesz e Lucas si sono lasciati e ripresi, finché lui non mi ha chiamata per screditare mia figlia. Ho subito parlato con Mercedesz e lei mi ha confessato che le botte non erano finite. Ha provato di nuovo a lasciarlo ma quel rapporto è come una droga, un’ossessione. Sono tornati insieme ma, questa volta, mi sono sentita di dire a Lucas che deve essere meno infantile: non lo avessi mai fatto!”, ha aggiunto Eva Henger. Questo consiglio infatti, non è stato accolto di buon grado da Lucas Peracchi e, proprio da quel momento, avrebbe deciso di farle la guerra con atteggiamenti pesanti e sgradevoli: “Ha cominciato a insultarmi sui social senza nominarmi, voleva a tutti i costi una mia reazione per creare un caso mediatico e finire in tv e sui giornali. Mi ha mandato un messaggio molto violento su WhatsApp e, a quel punto, ho chiamato Mercedesz. “Perdonalo”, mi ha pregato lei, ma da lui non ho mai ricevuto scuse, anzi, ha detto che ero io a dovermi scusare. Dopo quel diverbio mia figlia è sparita. Temo costretta da Lucas”.

L’ospitata a Domenica Live e l’ultima frase di Mercedesz

I rapporti tra Eva Henger e la figlia Mercedesz, si sono interrotti dopo il caos scoppiato durante la fine dell’estate: “Un mese fa, quando lui si è inventato di essere cornuto perché Mercedesz avrebbe avuto una tresca con Andrea Montovoli che, poverino, non c’entra nulla ed è pure fidanzato. Dopo questa trovata Lucas è scappato, minacciando gesti di autolesionismo. Ho tranquillizzato mia figlia, dicendole, però, di pensarci bene a riprenderlo. Ma lui è tornato e da allora non posso più sentire Mercedesz nemmeno via WhatsApp, ha dovuto toglierlo perché qualcuno, nel frattempo, aveva diffuso il suo numero su internet con un annuncio porno”. E sull’intervista di Mercedesz Henger a Domenica Live, rivela dispiacere per la vicenda: “Sembrava che avesse paura di sbagliare a pronunciare le parole di Lucas. Lui l’ha allontanata da tutti, l’ultima frase che mia figlia mi ha detto al telefono è stata: “Mamma ti amo”. Preferirei che Mercedesz si allontanasse da lui, ma visto che è innamorata so che non succederà. In ogni caso ho fatto bene a sollevare il problema perché ora Lucas si sente gli occhi puntati addosso e, per un po’, non può sbagliare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA