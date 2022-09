Eva Henger “Mia figlia Mercedesz? Ci siamo ritrovate grazie all’incidente” / “Ha capito che se fossi morta…”

Eva Henger e il rapporto con la figlia Mercedesz: “Ci siamo ritrovate, oggi il nostro legame è più forte”

Eva Henger e la figlia Mercedesz hanno fatto pace dopo un lungo periodo di incomprensioni e distanze. In occasione di un’intervista su Nuovo, la showgirl racconta di come lei e sua figlia si siano riavvicinate e siano più unite che mai: “Con lei ci siamo ritrovate, oggi il nostro legame è armonioso e più forte di prima“.

Eva Henger ha ricominciato a sorridere, dopo il tragico incidente stradale in Ungheria con il marito Massimiliano. Quel drammatico evento, però, è servito a ricucire il rapporto con sua figlia: “Credo che il mio incidente abbia giocato un ruolo molto importante. Mia figlia si è resa conto che, in un momento difficile della sua vita, avrebbe potuto perdere anche me“. E ancora: “Si deve essere resa conto che la vita è breve e che per questo non si deve portare rancore per gli altri, né lasciare le cose a metà. Se fossi morta non mi avrebbe potuto dire tante cose che mi ha rivelato in questo ultimo periodo. E che mi hanno riempito il cuore di gioia”.

Eva Henger e la proposta per la figlia: “Vedrei bene Mercedesz al GF Vip con Massimiliano”

Eva Henger ha, dunque, ritrovato l’armonia con la sua Mercedesz e si gode le vacanze sul Mar Rosso con anche la piccola Jennifer di 13 anni. La showgirl non è ancora pronta a tornare in TV, ma non le dispiacerebbe vedere la figlia nella Casa più spiata d’Italia.

Come riporta Nuovo, Henger dichiara: “Vedrei bene Mercedesz all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano! Io farei il tifo da casa: mi piace seguire mia figlia in TV come ho fatto quando ero in ospedale, convalescente, e la seguivo all’Isola. La sentivo ancora più vicina”.

