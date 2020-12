Eva Henger, minacce di morte per Riccardo Schicchi/ “Quando andrò al cimitero…”

Eva Henger avrebbe ricevuto delle minacce di morte dopo aver denunciato, ai microfoni di Pomeriggio 5, le condizioni della tomba dell’ex marito Riccardo Schicchi. Nella puntata del 17 dicembre del programma di Barbara D’Urso, Eva Henger ha denunciato quanto sta accadendo al cimitero Laurentino di Roma dove stanno sprofondando le tompe dei defunti. La Henger è intervenuta ai microfoni di Barbara D’Urso anche durante la puntata del 18 dicembre denunciando le minacce che avrebbe ricevuto dopo aver rilasciato quelle dichiarazioni in tv. “Un sedicente lavoratore del cimitero mi ha mandato minacce su Instagram. Prima mi insulta perché io non dovevo parlare da te. E poi mi sono arrivate anche minacce di morte, che quando io andrò a trovare mio marito al cimitero lui intento prepara una tomba pure per me”, ha spiehato la Henger.

BARBARA D’URSO COMMENTA LA DENUNCIA DI EVA HENGER

Dopo aver ascoltato le parole di Eva Henger, Barbara D’Urso le ha fatto notare che la persona da cui avrebbe ricevuto minacce di morte potrebbe anche essere un hater che sta fingendo di lavorare al cimitero. Un’ipotesi che la stessa Henger non rinnega. Tuttavia, la mamma di Mercedesz Henger ha, inoltre, sottolineato come, dopo la sua denuncia, l’unica tomba che sia sta sistemata sia quella di Riccardo Schicchi. Parole che hanno scatenato la rabbia della conduttrice. “Questo è scandaloso. Hanno sistemato la tomba di Riccardo Schicchi perché tu sei Eva Henger e perché ne abbiamo parlato in televisione? Ci deve essere un errore. Verranno a sistemare anche le altre tombe”, ha commentato la D’Urso promettendo di continuare ad occuparsi del caso dopo la pausa natalizia di Pomeriggio 5.



