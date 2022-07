Eva Henger muove i primi passi dopo l’incidente/ Il video su Instagram: “Una miracolata”

Eva Henger torna a camminare dopo l’incidente

Eva Henger è finalmente in piedi dopo il grave incidente stradale subito pochi mesi fa e muove oggi i primi passi. A testimoniarlo è Roberto Alessi che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui Eva è in piedi e, aiutata dalle stampelle, torna a camminare. Sono passi difficili in cui si nota tutta la fatica dopo le operazioni subite e un piede ancora bloccato, ma allo stesso tempo importanti, soprattutto alla luce della gravità dell’incidente subito.

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne si sono lasciati/ "È un momento delicato"

Ricordiamo infatti che lo scorso maggio Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono stati i protagonisti di un gravissimo incidente stradale in cui sono morte due persone. Eva ha riportato una serie di fratture importanti, stessa cosa che suo marito che in un primo momento sembrava in fin di vita. Oggi entrambi hanno superato il peggio.

TERRA AMARA/ Anticipazioni 6 e 5 luglio: Yilmaz e Zuleyha in pericolo?

Eva Henger, primi passi dopo l’incidente: il video su Instagram

“I primi passi di Eva Henger dopo l’incidente. È emozionante vederla in piedi. Una miracolata”, scrive Roberto Alessi a corredo del video che vede la 49enne muovere i primi passi dopo l’incidente. Non mancano i commenti entusiasti dei tanti fan della Henger, felici di rivedere i suoi progressi.

È però da sottolineare che la ripresa non è solo fisica. Anche a livello psicologico l’incidente ha avuto un impatto molto forte su Eva Henger, tanto che in un’intervista recente a Nuovo TV, la showgirl ha ammesso le sue difficoltà dopo il dramma: “Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo”.

Paola e Mauro, sopravvissuti tragedia Marmolada/ "Ci ha salvato il Signore"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Alessi (@alessi.giornalista)













© RIPRODUZIONE RISERVATA