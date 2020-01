Eva Henger, nuovo confronto con Mercedesz?/ Barbara D’Urso cerca di mettere pace in famiglia (Domenica Live)

Eva Henger potrebbe aver trovato un punto di contatto con la figlia Mercedesz Henger, in seguito alle accuse fatte nei mesi scorsi contro il suo fidanzato Lucas Peracchi. Il dietrofront dell’imprenditrice risale ai giorni scorsi, quando durante un’ospitata a Pomeriggio Cinque ha svelato di essere felice della relazione della figlia. “Ti voglio bene e sono contenta che tutto stia andando serenamente come doveva andare da sempre. Spero che riceverò una telefonata prima o poi”, ha detto la Henger. Per adesso però la ragazza ha deciso di non risponderle, nemmeno quando la mamma le ha mandato i messaggi di auguri per le feste. Oggi, 26 gennaio 2020, Eva Henger sarà ospite di Domenica Live e con l’aiuto della conduttrice potrebbe riuscire a mettersi in contatto con la figlia. In direzione Milano, nelle Stories la vediamo al fianco di Jennifer Caroletti, la figlia di 11 anni avuta dal compagno Massimiliano Caroletti. I fan tuttavia sono ancora a bocca aperta per via di un altro scatto che l’imprenditrice e neo rapper ha deciso di pubblicare sui social, dove mostra il fisico ancora statuario fasciato solo da un bikini zebrato. “Ogni momento della vita vissuto con serenità e sorriso vale anni di lacrime”, scrive. Clicca qui per guardare la foto di Eva Henger.

EVA HENGER IN VOLO CON LA SECONDOGENITA

Mentre Mercedesz tarda a farsi sentire da sua mamma Eva Henger, quest'ultima continua a dispensare amore e felicità sui social. Soprattutto quando si parla dell'altra figlia, Jennifer Caroletti, che nei giorni scorsi ha affrontato una sfida importante. "Giornata iper piena, solo in un giorno tre Paesi, tre città, tre lavori e ora corro ancora in un altro Paese perchè domani mattina non posso perdere il saggio di danza della mia vita. Ti amo", scrive l'imprenditrice dopo essere stata ospite di Pomeriggio Cinque.

