Eva Henger “Piango spesso per quello che è successo”/ La dichiarazione choc che…

Eva Henger, i primi passi dopo l’incidente: “A volte ho dolore…”

Eva Henger sta vivendo giorni difficili in seguito all’incidente in cui ha rischiato di perdere la vita. Qualche mese fa, Eva Henger è stata vittima di un incidente in Ungheria assieme al marito Massimiliano Caroletti. L’altra coppia coinvolta ha perso la vita ma le conseguenze sono state gravissime per Eva Henger e il marito. La madre di Mercedesz sta affrontando una lunga convalescenza. Ad oggi, Eva è costretta a stare su una sedia a rotelle e in un’intervista a Novella 2000 ha rivelato: “A volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino. Invece quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati ad un centro commerciale a fare la spesa è stato bellissimo. Quel giorno stavo proprio bene, anche se stavo sulla carrozzina”.

Mercedesz Henger "ho mancato di rispetto a molta gente"/ Confessione strategica per vincere il televoto?

Eva Henger è stata dimessa dalla clinica romana in cui era ricoverata a seguito del gravissimo incidente d’auto che l’ha coinvolta ad aprile in Ungheria. Per qualche tempo, dovrà aiutarsi utilizzando una sedia a rotelle. Eva Henger ha raccontato di aver vissuto dei momenti molto difficili tanto dal punto di vista fisico che da quello psicologico. La donna ha raccontato: “Ancora piango spesso per tutto quello che è successo. Mi viene in mente l’incidente, le due persone che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo. Quando riuscirò a camminare e uscirò, vorrei andare a porgere i fiori per loro e dire due parole. Non è importante di chi sia stata la colpa. Nessuno è uscito di casa con l’intento di fare del male a qualcuno”.

Tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi è amore?/ Tra loro spunta Estefania...

Eva Henger parla delle sue condizioni dopo il terribile incidente: “Momenti di depressione e…”

Eva Henger ha vissuto momenti di profonda solitudine e depressione. Dopo l’incidente, la donna è stata provata da forti dolori. Al momento qualche miglioramento c’è stato tanto che Eva adesso riesce a tirarsi su e a rimanere in piedi per alcuni minuti. Questo miglioramento l’ha spronata a continuare a lottare per la guarigione. Nell’intervista a Novella 2000, la donna ha confidato: “È stato stupendo vedere un miglioramento perché ci sono stati momenti bruttissimi di depressione e momenti di speranza, emozioni che andavano e venivano diverse”. Ad aiutarla è stata la fede. La donna ha infatti confidato che appena avrà la possibilità di andare sulle sue gambe si recherà assieme al marito alle tre Fontane della Madonna: “Con mio marito ci siamo detti che come riusciremo andremo nuovamente alle Tre Fontane della Madonna. Andremo per ringraziare di essere ancora qui”.

Eliminato Nick Luciani o Mercedesz Henger, a L'Isola dei Famosi?/ Per i bookmakers...

Eva Henger ha parlato anche del rapporto complicato con Mercedesz. Prima dell’incidente, le due hanno avuto un riavvicinamento: “Ha fatto capire anche a lei che certi rancori sono inutili e certe distanze stupide. Si è resa conto, soprattutto nel periodo in cui ero tra la vita e la morte, che avrebbe potuto non rivedermi più. Mi è stata molto vicina prima di partire e non voleva lasciarmi. Sapevo che per lei poteva significare tanto il viaggio e se avesse rinunciato non avrebbe avuto senso. Io così la guardo tutti i giorni in TV e mi fa molto più piacere”, ha rivelato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA