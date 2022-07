Eva Henger: “Sono tornata a camminare”/ “Gli amici? Qualcuno si è allontanato…”

Eva Henger: come sta dopo l’incidente?

Non sono stati mesi facili per Eva Henger che, dopo il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta, sta continuando la riabilitazione per poter riprendere in mano la sua vita. Oggi, a Roma, circondata dai suoi affetti, Eva sta meglio e ha anche ricominciato a camminare come ha raccontato lei stessa ai microfoni di Novella 2000. “Ho ricominciato a camminare. La prima volta senza carrozzina la settimana scorsa”, racconta Eva due mesi dopo l’incidente. “Per me camminare è quasi una novità dopo tanto tempo passato a letto. Anche la gamba sinistra, quella che nell’incidente non è stata coinvolta ha iniziato a tremare. Ma non mi sono spaventata. Vorrei fare tutto e subito”, ha aggiunto svelando di fare gli esercizi anche di notte.

Eva Henger fa una drammatica confessione/ "Non riesco ad accettare l'incidente..."

Al suo fianco c’è sempre il marito Massimiliano e i figli, compresa Mercedesz che, dopo l’avventura vissuta sull’Isola dei Famosi 2022, rientrata in Italia, è andata immediatamente da mamma Eva ritrovando così il loro legame speciale.

Eva Henger: chi non c’è stato dopo l’incidente

In seguito all’incidente, Eva Henger è stata inondata dall’affetto della famiglia, degli amici e dei fan. Tuttavia, ai microfoni di Novella 2000, la Henger svela che c’è stato anche chi si è allontanato non ricevendo neanche una telefonata. “Molti amici sono venuti in ospedale e non me l’aspettavo. Qualcuno che credevo più vicino, al contrario, si è allontanato. Mi aspettavo delle telefonate di conforto che non sono arrivate, ma non mi lamento”, ha aggiunto.

Eva Henger, dopo l'incedente "Siamo stati miracolati"/ L'attrice ringrazia la Madonna

“Questa situazione mi mette nella condizione di fare selezione. Ma ci tengo a ringraziare pubblicamente Massimo Boldi e Nadia Rinaldi, mi hanno dimostrato molto affetto”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Eva Henger "Persona morta d'infarto tra le mie braccia"/ "Futuro? Non ho certezze…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA