Eva Henger, “Spero di tornare a camminare”/ Il videomessaggio a Roberto Alessi che…

Roberto Alessi posta sui social un video messaggio di Eva Henger

A meno di due mesi dal terribile incidente nel quale è stata coinvolta assieme al marito, Eva Henger è riapparsa in video. La donna ha infatti mandato un videomessaggio a Roberto Alessi che ha sempre seguito da vicino la vicenda che l’aveva coinvolta. Fu proprio il direttore di Novella 2000 a lanciare la notizia dell’incidente che ha visto coinvolti Eva assieme al marito Massimiliano Caroletti. Nelle scorse ore, Roberto Alessi ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui si vede Eva Henger in compagnia del marito. Con loro sono presenti anche il fotografo Giulio Aquilani e la stilista Deborah Deh. Alessi sottolinea nel post come Eva Henger e il marito siano stati dei miracolati.

La coppia che viaggiava a bordo dell’altra auto infatti non ce l’ha fatta. Eva ha subito diverse operazioni per i traumi riportati ma ora la situazione appare migliorata. Eva è seduta sulla sedia a rotelle e accanto a lei c’è il marito. La Henger saluta Roberto Alessi e dice: “Ciao Roberto, un grosso bacio. Peccato che non sei venuto neanche tu ma sarà per la prossima volta”. A quel punto interviene il marito: “Speriamo che quando ci viene a trovare stiamo meglio di così”. Eva Henger si augura di poter tornare a camminare e infatti dice: “Spero che camminerò magari”. Il video ha ricevuto numerosi like e commenti. I followers di Alessi hanno scritto dei messaggi di incoraggiamento a Eva Henger che sta sostenendo un percorso di riabilitazione.

Eva Henger rassicura sulle sue condizioni di salute: “Fino a ottobre…”

In una delle scorse puntate di Pomeriggio Cinque, Eva Henger si è collegata con Barbara D’Urso nel programma Pomeriggio Cinque. La pornoattrice ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Durante il collegamento, Eva Henger si è alzata dal letto in modo autonomo e ha iniziato a muovere qualche passo. Era il 29 aprile scorso quando un’auto dietro di loro tenta un sorpasso azzardato. Lo scontro è inevitabile e le due persone a bordo dell’altra vettura perdono la vita. Le condizioni di Eva Henger e del marito appaiono subito gravissime. Le fratture riportate sono molte: per Henger tallone, braccio, clavicola, sterno e bacino sono stati compromessi. Eva e il marito vengono ricoverati in Ungheria in due differenti ospedali ma oggi sono in Italia per seguire un percorso di riabilitazione. Al fianco di Eva c’è la figlia Jennifer che la supporta da vicino.

Eva Henger ha rassicurato il pubblico dicendo: “Fino ad ottobre fortunatamente siamo a posto con le operazioni, ora devo dare il massimo per riprendermi fisicamente e psicologicamente. Il percorso è lungo ma con al fianco i miei affetti ce la farò”. Il Professor Lorenzetti che l’ha in cura ha specificato: “Da quando Eva è tornata in Italia ci siamo trovati davanti sicuramente un’altra persona. Posso dire che il grosso è stato fatto e che tutto ciò che noi potevamo fare lo abbiamo fatto per il suo bene. Ovviamente c’è bisogno di molto tempo, costanza e determinazione ma queste sono caratteristiche che Eva Henger conosce bene. Siamo certamente sulla strada giusta”.











