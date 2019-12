Eva Henger, testimonianza a Non è la d’Urso/ Mercedesz e il padre: tutti sapevano?

Eva Henger sarà oggi ospite nella puntata di Live Non è la d’Urso, in onda nella prima serata di Canale 5. L’argomento sarà ancora una volta quello relativo alla rivelazione resa due settimane fa dalla figlia Mercedesz in riferimento al padre. Non sarebbe Riccardo Schicchi il suo papà biologico bensì un altro uomo dal quale Mercedesz aveva preso sin dalla nascita il suo cognome e di cui ne era ovviamente a conoscenza da tempo. Solo dopo il sentore che la notizia sarebbe potuta trapelare tramite i giornali, la giovane 28enne aveva deciso di rompere il silenzio su questo “segreto” di famiglia e di essere lei a raccontare la verità in diretta tv. Una mossa che a mamma Eva non è affatto andata giù, al punto da sfogarsi via social attraverso alcune durissime Instagram Stories nelle quali si diceva molto delusa dalla figlia. La Henger aveva addirittura accusato Mercedesz di aver “ucciso per la seconda volta tuo padre”. Parole alle quali ieri pomeriggio, ospite nuovamente nello studio di Domenica Live, la ragazza ha replicato: “È una cosa che non direi neanche al mio peggior nemico, figuriamoci a mia figlia. Avevo tanta di quella rabbia dentro. Non ho mai parlato male di mio padre e mai di mia madre. Ho sempre portato il rispetto che ritengo in famiglia bisogna portare l’un l’altro”.

EVA HENGER, TESTIMONIANZA A NON È LA D’URSO CONTRO FIGLIA MERCEDESZ?

Proprio nel corso dell’intervista a Mercedesz Henger, ieri pomeriggio Barbara d’Urso ha annunciato la presenza di Eva Henger nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso, anticipando che avrebbe portato con sé una testimonianza importante, ma senza aggiungere in merito altri dettagli. La reazione della figlia non si era fatta attendere: “Io non volevo togliere nulla a mio padre e penso di non averlo fatto, ho ricevuto davvero tanti messaggi d’amore. Io volevo rendere memoria a mio padre con questa cosa. È stata resa un’altra cosa schifosa da aggiungere alla lista di attacchi e non volevo assolutamente che succedesse questo. Non sono venuta qui, a dispetto degli attacchi, ad insultare mia madre. Non voglio diventi una faida, altrimenti diventa veramente una cosa schifosa”. La testimonianza di Eva servirà a dimostrare che, contrariamente a quanto asserito dalla figlia, tutti – la sua famiglia, il suo staff, i conoscenti e persino lo staff delle trasmissioni di Barbara d’Urso – erano più o meno a conoscenza del fatto che Riccardo Schicchi non fosse il suo vero padre biologico? Barbara d’Urso ha negato in diretta di essere stata a conoscenza di questa verità. Dopo l’ultima ospitata della figlia a Domenica Live, Eva questa volta ha preferito però non replicare via social, in attesa del suo intervento nella prima serata di Canale 5.

