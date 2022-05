Eva Henger ultime notizie: come sta?/ Piede fratturato su più parti e braccio…

Come sta Eva Henger dopo l’incidente?

Non migliorano le condizioni di Eva Henger, rimasta coinvolta in un incidente stradale in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti in seguito al quale due persone hanno perso la vita. La Henger è in ospedale e ad aggiornare i fan sulle sue condizioni è Barbara D’Urso. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 5 maggio, la D’Urso ha spiegato che, a causa del rischio setticemia, Eva è stata operata d’urgenza ad un braccio.

Non può ancora essere operato, invece, il piede della Henger di cui la D’Urso ha mostrato anche alcune foto. Come ha raccontato la conduttrice, la Henger “ha il calcagno fratturato su più parti. Non possono operare il piede, perché non sanno cosa fare: la situazione è delicata fino a questo punto”.

Eva Henger: “Tornerò a camminare”

Le condizioni fisiche di Eva Henger non sono delle migliori, ma l’attrice fortunatamente non è in pericolo di vita. L’incidente, inizialmente, aveva fatto temere il peggio. Il tutto era accaduto mentre lei e il marito Massimiliano Caroletti andavano a prendere un cagnolino per la figlia Jennifer che non si trovava con loro perchè era a scuola.

Sempre attraverso le telecamere di Pomeriggio 5, la Henger, direttamente dall’ospedale, aveva raccontato le dinamiche dell’incidente rassicurando, poi, tutti sulle proprie condizioni. “Piano piano tornerò a camminare”, aveva assicurato giorni fa. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, venerdì 6 maggio, sicuramente, Barbara D’Urso darà nuove informazioni sulle condizioni delle Henger e sull’operazione al braccio subita nelle scorse ore.

