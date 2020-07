Eva Henger Vs Lucas Peracchi/ “Mia figlia Mercedesz innamorata di un manipolatore”

Ed ecco arrivare un altro colpo a Lucas Peracchi da parte della suocera Eva Henger. La faida familiare continua e si trascina ormai da mesi tra accuse e rivelazioni, più o meno fondate, che hanno messo a rischio e hanno mandato in frantumi il rapporto tra l’ex pornostar e l’amata figlia che si è affacciata proprio in questi ultimi due anni al mondo dello spettacolo. In una recente intervista concessa al settimanale Novella 2000 l’attrice ungherese ha confidato di essere ancora in lotta con la figlia e che le cose non si sistemeranno, almeno non molto presto e non finché lei si lascerà manipolare dal fidanzato Lucas Peracchi. L’ex tronista è colpevole di aver rovinato la vita delle due e aver rovinato il loro rapporto e l’idea di Eva Henger su questa cosa non è ancora cambiata: “Mercedesz? L’avrei voluta con più testa. Forse ho sbagliato io. Stravedevo per lei, pensavo che avesse grande intelligenza, grande affetto per la famiglia… non la metterei mai in secondo piano rispetto a un estraneo”.

EVA HENGER TORNA ALL’ATTACCO DI LUCAS PERACCHI E SU MERCEDESZ…

L’idea di Eva Henger è sempre quella ovvero che la figlia Merdecesz si sia lasciata manipolare da Lucas Peracchi tanto da far passare in secondo piano anche la sua famiglia e il rapporto con l’amata madre: “Se uno ostacola il rapporto con uno dei miei figli, diventa subito mio nemico. Non potrei mai innamorarmi di uno così…Mercedesz è venuta fuori in modo diverso. È una grande delusione.. ha fatto la sua scelta, si è innamorata di un manipolatore”. Dall’altro lato, però, l’attrice si dice convinta che la cosa importante sia la sua felicità e che spera davvero che la sua decisione sia quella giusta.



