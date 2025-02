Eva Meksi è tra le protagonista della nuova puntata de Le Ragazze, il programma condotto da Francesca Filadini che ci guida nel racconto di storie di donne che grazie al loro sguardo hanno illuminato eventi della nostra storia recente. Tra queste c’è anche Eva Meksi, la politica nata a Tirana in Albania e giunta in Italia tantissimi anni fa con una barca di immigrati a bordo della nave Vlora. In Albania si è laureata in Economia Aziendale presso l’Università di Tirana e una volta arrivata in Italia ha fatto tantissimi tipi di lavoro: dalla babysitter alla signora delle pulizie, ma anche mediatrice culturale e interprete/ traduttrice. Poi arriva la politica dove si candida con la lista Bari Bene Comune facendosi portavoce di diritti importanti.

Intervistata da Albania News ha raccontato: “sono per una Bari sempre più bella accogliete e vivibile. Bari è un porto molto importante e come tale deve essere un punto di accoglienza più attivo e organizzato”. La candidata ha sottolineato come Bari sia una città dotata di porto turistico e come tale è un punto di riferimento per chi arriva da fuori.

Eva Meksi chi è? L’arrivo in Italia dall’Albania e l’importanza dell’integrazione

Il progetto di Eva Meksi è quello rendere la città di Bari efficiente al 100% ed essere aperta all’arrivo dei turisti e di chi decide di lavorarci. Oggi Eva ha la doppia cittadinanza italiana ed albanese e considera questo traguardo come qualcosa di davvero vantaggioso. “Ho più energia positiva e determinazione. Gli ostacoli non mi hanno mai spaventata in tutta la mia vita” – ha detto la politica che nel corso degli anni ha imparato ad aprire la sua mente diventando sempre più tollerante verso il prossimo.

Impossibile non parlare dell’Albania la sua terra d’origine: “ho le radici lì. Sono andata via a 24 anni, ma non ho mai negato di essere albanese”. L’obiettivo di Eva è da sempre quello di rendere l’integrazione qualcosa su cui investire per il futuro del paese: “non si può fare finta che gli stranieri non ci sono. Più l’integrazione e serena e sostenuta più avrà risvolti positivi nella società”.