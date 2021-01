Eva Mendes, moglie Ryan Gosling/ “E’ il momento di tornare a lavorare a Hollywood”

Eva Mendes è la moglie di Ryan Gosling, l’attore di tantissimi film di successo come “La La Land”, “Le parole che non ti ho detto”, “Driver”, “Blade Runner” e “Come un tuono”. Galeotto è stato proprio il set cinematografico di quest’ultimo film che ha visto i due conoscersi e innamorarsi. Un amore che la coppia ha sempre tenuto ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo prediligendo la discrezione e riservatezza alle copertine di Hollywood. Di loro, infatti, non ci sono foto ufficiali se non quelle scattate sul red carpet della presentazione del film “Come un tuono”, mentre tutte le altre sono delle paparazzate. Anche sui social la coppia non pubblica nulla, i loro profili sono discreti a conferma che il loro è un amore che non bisogno delle luci della ribalta. Una cosa è certa: Eva e Ryan sono una delle coppie più belle ed invidiata di Hollywood. Proprio sui social la Mendes ad un fan che le ha scritto: “devi dire a Ryan di farti uscire di più” ha risposto “no, grazie, sto bene. Preferisco essere a casa con il mio uomo che in qualsiasi altra parte del mondo”. Che dire una vera e propria dichiarazione d’amore quella dell’attrice cubana nei confronti dell’attore che diversi anni fa ad un giornalista parlando proprio di donna ideale disse: “quel che cerco in una donna è che sia Eva Mendes”.

Eva Mendes e Ryan Gosling hanno 2 figlie

L’amore tra Eva Mendes e Ryan Gosling è nato ad Hollywood nel 2011 durante le registrazioni del film “The Place Beyond The Pines” e da allora hanno cominciato a conoscersi. L’anno dopo si sono ritrovati sul set di “Come un tuono” e il resto è storia. Dal 2011 fanno coppia fissa e il loro amore è stato suggellato anche dalla nascita delle figlie, Esmeralda Amada e Amada Lee a cui l’attrice si è dedicata a tempo pieno lasciando anche il mondo del cinema. Oggi che le figlie sono più grandi però la Mendes non nasconde di sentirsi pronta a tornare sul set: “le mie figlie sono cresciute. Credo che sia davvero il momento di tornare a lavorare a Hollywood. È stato bellissimo dedicarmi solo a loro in questi anni. Ammiro quelle donne che riescono a fare entrambe le cose. Io non ci riesco e sono felicissima di essermi potuta occupare solo delle mie bambine. Ma adesso non ho paura di usare il termine ambizione. La mia, quella personale. Voglio davvero tornare a lavorare”.



