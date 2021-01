EVA NESTORI, FIDANZATA MICHELE RIONDINO/ Scintilla scoccata a 10 anni dal 1° incontro

Eva Nestori è la fidanzata dell’attore tarantino Michele Riondino, ospite questa sera della terza puntata di C’è posta per te insieme a Can Yaman. Eva è una delle make-up artist più famose dell’universo vip, e non è difficile intuire che i due si siano conosciuti proprio in ambito lavorativo, vale a dire nello spettacolo, precisamente sul set della fiction con protagonista proprio Riondino: Il giovane Montalbano. I due hanno iniziato a frequentarsi proprio durante le riprese, prima in via ufficiosa, e cioè sullo stesso set, e poi magari concedendosi qualche uscita anche al di fuori del contesto delle loro rispettive professioni. Con un passato all’interno delle più prestigiose scuole di estetica (l’Accademia Altieri Moda e Arte di Roma), Eva si è specializzata in seguito in trucco cine-teatrale, ottenendo una qualifica che le ha permesso prima di muovere i primi passi e poi di arrivare a farsi un nome in un settore parte integrante del mondo del cinema (anche se spesso è preso poco in considerazione).

Il primo incontro tra Eva Nestori e Michele Riondino

Eva Nestori lavora come truccatrice da quasi 20 anni, ed è di fatto un punto di riferimento per diversi vip che tengono particolarmente alla loro immagine. La storia con Riondino ha avuto inizio circa un anno prima dell’uscita della fiction, quando lui non era ancora particolarmente famoso. Per questo – sempre rigorosamente insieme – i due hanno imparato pian pianino a gestire la notorietà, fino ad arrivare, oggi, a condividere anche momenti molto personali relativi alla loro vita di coppia (come fanno ampiamente sui social network, particolarmente su Facebook e Instagram). Ma quell’incontro durante le riprese non è stato l’unico né il primo tra loro: i due, infatti, già si conoscevano per essersi incrociati all’inizio degli anni Duemila, quando però erano entrambi impegnati con persone diverse. Dieci anni dopo, rotti i loro fidanzamenti, si sono finalmente dichiarati amore reciproco, approfittando della presenza di quei presupposti evidenti perché la loro storia potesse funzionare.

Eva Nestori mamma di Frida e Irma

Tra Eva Nestori e Michele Riondino ancora non si parla di matrimonio, nonostante i due abbiano già due figlie di nome Frida (nata nel 2014) e Irma (venuta alla luce l’anno scorso nel pieno della pandemia, il 28 aprile). Secondo loro, per una coppia è meglio e più ‘salutare’, per certi versi, non essere amici su Facebook, nonostante entrambi facciano ampio uso dei social network. Nel corso degli anni, la Nestori è apparsa diverse volte sul red carpet sempre insieme al suo fidanzato.



