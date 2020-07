Eva Riccobono ha partorito: nata Livia/ Papà Matteo Ceccarini: “benvenuta al mondo”

Eva Riccobono è diventata mamma per la seconda volta. La super modella ha partorito e dato alla luce la piccola Livia, frutto del suo amore con Matteo Ceccarini da cui ha avuto anche il primogenito Leo che ha sei anni. Ad annunciare il lieto evento è stato papà Matteo che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una sua foto con il camice ospedaliero prima di entrare in sala parto scrivendo “ci siamo”. Dopo la nascita della piccola Livia, le ha dato il benvenuto con un post che è stato poi condiviso anche da mamma Eva sul proprio profilo. “Oggi è nata Livia. Tutto bene. Siamo al settimo cielo“, ha poi scritto Matteo Ceccarini nella didascalia che accompagna una bellissima foto di un cielo colorato.

EVA RICCOBONO MAMMA: DOPO LEO, NATA LIVIA

Ad annunciare la gravidanza lo scorso aprile era stata Eva Riccobono che, sui social, aveva pubblicato una foto in cui era nuda con il pancione nella vasca da bagno insieme al compagno Matteo Ceccarini. A scattare la foto era stato il figlio Leo che ora è diventato il fratello maggiore della sorellina Livia. Se per la Riccobono si tratta del secondo figlio, per Matteo Ceccarini, Livia è la sua terzogenita. Oltre a Leo nato dal suo amore con la modella, infatti, è anche papà di Beatrice che ha 19 anni ed è nata da una precedente relazione. Per Eva, dunque, si tratta di una grande gioia che ha deciso di vivere con riservatezza come ha sempre fatto con la sua vita privata. Sono poche, infatti, le foto private che condivide sui social dove, tuttavia, è seguita comunque da tantissimo affetto.





