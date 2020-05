EVA RICCOBONO/ Una vita tra passerelle, cinema, tv e teatro

Pubblicità

Eva Riccobono, supermodella, attrice e conduttrice palermitana è una delle protagoniste a distanza della puntata odierna di Verissimo – le storie con un videomessaggio inviato dalla sua Sicilia direttamente alla redazione del programma. La Riccobono è nata e vive tutt’oggi nella regione più a sud d’Italia, pur avendo origini tedesche che si riflettono in una capigliatura biondissima e in un paio di algidi occhi azzurri. Prima di intraprendere la carriera di modella – lasciando dunque momentaneamente l’isola in cui è cresciuta – Eva ha giocato per molti anni a pallavolo. Solo in un secondo momento ha deciso di prestare la sua immagine per servizi fotografici e sfilate, cedendo alle lusinghe delle grandi maison di moda. I primi a coglierne il potenziale sono stati quelli di Alberta Ferretti e Blumarine, i quali, peraltro, l’hanno convinta a stabilirsi per un periodo a Milano. Là ha potuto farsi affiancare dal celebre talent scout e manager Piero Piazzi, con il quale è riuscita a raggiungere ben presto la fama internazionale.

La carriera di Eva Riccobono

Nel 2002, Dolce & Gabbana mettono Eva Riccobono sotto contratto esclusivo. È il suo primo ingaggio di rilievo: di lì a poco, Giambattista Valli (Emanuel Ungaro) e Valentino la chiameranno a calcare le passerelle di Parigi. Tantissime le riviste su cui è apparsa in copertina, dal 2003 al 2016: si parla di Vogue, Elle, Marie Claire, Vanity Fair, Cosmopolitan, Sette, Grazia, Gioia e Amica, tanto per citarne alcune. Ancor più numerosi gli stilisti con cui ha collaborato: Giorgio Armani, Chanel, Gianfranco Ferré, Dior, Etro, Prada e Roberto Cavalli tra i più famosi. In quegli anni, Eva si divide tra le varie capitali europee e New York, dove studia e vive fino al 2005. Nel 2004, Laura Asnaghi di Repubblica la elegge ufficialmente a modella italiana tra le più ricche insieme a Mariacarla Boscono; il suo cachet, ai tempi, superava i 15 mila euro a sfilata. Dopo una pausa di alcuni anni, torna in passerella nel 2017, aprendo e chiudendo la sfilata Bridal Couture 2018 di Carlo Pignatelli.

Eva Riccobono tra passerelle, cinema, tv e teatro

Durante la sua carriera, Eva Riccobono ha lavorato anche per il cinema, la tv e il teatro. Risale al 2008 il suo debutto sul grande schermo in Grande, grosso e… Verdone del regista Carlo Verdone, seguito, nel 2011, da un’altra partecipazione a un film – questa volta diretto da Paolo Franchi – dal titolo E la chiamano estate. Suo il Premio Ciak d’oro 2013 come “Migliore attrice non protagonista”, oltre a una candidatura al Nastro d’argento sempre nella stessa categoria. Ancora, è stata eletta madrina della 70esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, tenutasi dal 28 agosto al 7 settembre 2013 nel capoluogo veneto. La Riccobono ha lavorato anche al fianco di Lino Banfi, Francesco Pannofino e – in televisione – anche di Fiorello. Nel 2012 ha condotto su Rai 2 il programma di divulgazione scientifica Eva.



