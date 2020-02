Eva Robin’s al Grande Fratello Vip/ Rivelazioni scottanti su Antonio Zequila “tra noi una storia”

Eva Robin’s, attrice e cantante bolognese (al secolo Roberto Maurizio Coatti) si prepara ad entrare questa sera nella spiatissima casa del Grande Fratello Vip. Ovviamente con sè porterà scottanti rivelazioni che riguardano proprio uno degli inquilini del reality di Alfonso Signorini: Antonio Zequila. Il celebre volto noto, ieri protagonista di Live Non è la d’Urso, ha già avuto modo di rivelare la sua speciale conoscenza con l’attore ora concorrente della quarta edizione del GF Vip e finora tenuta in parte all’oscuro. Come annunciato al cospetto di Barbara d’Urso, dunque, si prepara a compiere nuove inedite rivelazioni sulla natura del loro rapporto intimo che, a quanto pare, non avrebbero sconvolto più di tanto la mamma e la sorella di Zequila – in collegamento con Live Non è la d’Urso – ma potrebbero invece avere un effetto del tutto differente su Zequila. Se Antonio si attendeva la visita in Casa di Adriano Pappalardo, come dichiarato durante una conversazione con Clizia, stasera dovrà ricredersi e trovare soprattutto le parole per affrontare (dopo quello con Valeria Marini) il nuovo confronto decisamente più bollente con Eva Robin’s.

EVA ROBIN’S AL GF VIP: CONFRONTO CON ANTONIO ZEQUILA

La conoscenza tra l’amatore più celebre della Casa del GF Vip, Antonio Zequila, e la transessuale Eva Robin’s sarebbe iniziata intorno agli anni Novanta, come dichiarato ieri sera dall’ospite di Barbara d’Urso. Galeotto fu un servizio fotografico molto particolare sul mensile “King”, il cui editore era Vittorio Corona, padre di Fabrizio. Tra loro vi fu subito una forte simpatia anche se Eva ha parlato di “colluttazione”. “Lui è un principe, molto galante. Mi ha corteggiato, ci siamo visti e siamo finiti in via del Babbuino dove avevo un appartamentino”, ha raccontato ancora nel corso del programma della domenica sera di Canale 5. “Una sera si è arrabbiato per una cosa e ho capito che gli interessavo. Ci siamo visti il giorno dopo e siamo finiti a casa mia. Pur di non mostrargli “Pippo” sono scappata sotto un tavolino basso del salotto. Lui lo sapeva, ma c’era un po’ di pudore”, ha aggiunto parlando tra le righe ma lasciando ben intendere chi potesse essere “Pippo”. Ma adesso la domanda che si è posta la conduttrice è una: come mai nella lunga lista di amatore non viene mai citata Eva Robin’s? “Ora glielo ricordiamo così gli verrà in mente”, ha replicato la diretta interessata, che per stasera ha già annunciato scintille.

