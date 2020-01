Eva Robin’s, “Berlusconi? Mi spiace per lui”/ “Bunga bunga? Certe l’hanno sputt…”

Eva Robin’s difende Silvio Berlusconi e ora che negli ultimi tempi si è tornati a parlare delle feste galanti e del cosiddetto “bunga bunga” nella residenza dell’ex premier la cantante e showgirl bolognese a sorpresa dà la sua versione dei fatti. Ospite de “La Confessione”, il format condotto da Peter Gomez (direttore del sito de Il Fatto Quotidiano) e in onda questa sera sul Nove a partire dalle 22.45 la Robin’s, conosciuta anche col nome d’arte di Cassandra ha raccontato al giornalista di non aver mai avuto modo di conoscere direttamente l’imprenditore e leader di Forza Italia ma di trovarlo particolarmente simpatico, al di là delle polemiche che l’hanno travolto a proposito delle serate a cui partecipavano belle ragazze e che nelle parole della 61enne artista emergerebbero solo come delle “dilettanti che sono state anche irriconoscenti”. Infatti Eva svela a Gomez -qui una preview della puntata di questa sera- di avere delle amiche transessuali che hanno partecipato a quelle feste e secondo le quali il Cav sarebbe (come peraltro raccontato da tante persone che lo conoscono da anni, “un uomo veramente d’altri tempi e molto galante, come non ne esistono più”.

EVA ROBIN’S, “MI SPIACE PER BERLUSCONI: RAGAZZE IRRICONOSCENTI”

Infatti nella sua “confessione” a Gomez, Eva Robin’s ha spiegato che Berlusconi si è circondato di ragazze poco riconoscenti “che poi l’hanno sputtanato”: all’obiezione del giornalista che, pur credendo alla discrezione delle amiche dell’artista la pungola a raccontare qualcosa di cui è venuta a conoscenza dato che oramai “tutti sanno tutto” la diretta interessata concede all’intervistatore un aneddoto con tanto di sibillina chiusa. “Le mie amiche mi hanno solo detto che nella sua abitazione in ogni bagno era disponibile un fondotinta” rivela Eva prima di aggiungere che però quel fondotinta non era certo destinato alle ragazze ospiti delle feste dell’ex Presidente del Consiglio. Poi con una chiosa amara, conclude questa breve parentesi concessa al direttore del sito web del Fatto ricordando che Berlusconi ha davvero fatto del bene a quelle ragazze ma che a distanza di tempo evidentemente non è stato apprezzato e non ha ricevuto in cambio la riconoscenza che a suo dire avrebbe meritato.

