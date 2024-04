Eva Robin’s: compagna, flirt e amori/ Da Vittorio Sgarbi a Paolo Villaggio, al matrimonio saltato

Eva Robin’s, flirt e amori del passato: da Paolo Villaggio ad Antonio Zequila

Eva Robin’s, oltre alla ricca carriera professionale, ha fatto spesso parlare di sé anche per i suoi flirt e amori, presunti o tali, che hanno caratterizzato la sua vita privata. L’attrice e cantante, oggi ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha più volte raccontato in passato le sue storie d’amore. In un’intervista a Belve del novembre 2022, per esempio, ha ammesso di aver avuto una breve liaison con Paolo Villaggio, durata il tempo di una sera, quando lei è stata ospite di un party tenuto a casa dello stesso attore.

Villaggio non si innamorò di lei ma, ha specificato Eva Robin’s, “abbiamo passato solo una notte insieme. Mi seguiva, con la moglie. Mi davano la caccia in Sardegna”. Sempre in quell’occasione, aveva anche confermato il breve flirt con Vittorio Sgarbi: “Se è vero che abbiamo fatto l’amore? Questo è quello che dice sempre lui. È uno dei pochi che lo dice. Tutti gli altri invece buttano il sasso e nascondono la mano“. E, a sorpresa, l’attrice fece anche il nome di Antonio Zequila: “Lui è un principe, è stato molto galante. Mi ha corteggiato tanto. Il giorno dopo, ci siamo visti, siamo finiti nel mio appartamento. Ad un certo punto, io, pur di non mostrargli ‘pippo’, sono finita sotto ad un tavolo. C’era un po’ di pudore. Non ci faceva molto caso“.

Eva Robin’s e gli amori: il matrimonio saltato con la sua storica compagna

Dopo alcuni flirt del passato, più o meno noti, Eva Robin’s è stata sentimentalmente legata ad una donna di cui non è mai stata svelata l’identità. La coppia, dopo 25 anni di relazione, sarebbe dovuta convolare a nozze ma il matrimonio è saltato. In un’intervista a Verissimo del settembre 2022, l’attrice aveva rivelato: “Il mio cuore adesso non è proprio sfitto. Posso dire che è occupato da amicizia, animali e altre figure di riferimento, che però sono gay”.

Inoltre, aveva confessato di essere stata vicina all’unione civile in due occasioni: “Io stavo per sposare due donne diverse in tempi in cui non c’erano ancora le unioni civili, sarebbe stato uno scandalo. La prima volta alla fine non è andata bene. La seconda volta non l’ho fatto per proteggere la sua famiglia, era una persona in vista nel bolognese”.

