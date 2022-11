Eva Robin’s e la sua infanzia difficile/ “Picchiata quando ero in collegio”

Eva Robin’s racconta il difficile passato da giovane nel collegio dei frati

Torna il talk ‘Belve’, incentrato sulle interviste ai personaggi dello spettacolo, condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. Da questa sera, primo novembre, avremo la possibilità di ascoltare le storie di varie personalità che fanno parte del mondo del piccolo schermo, ma non solo. Ospite della prima puntata, questa sera, sarà Eva Robin’s. L’attrice, cantante, è nata nel 1958 come Roberto Maurizio Coatti. Fin da piccola si è sentita una ragazza nel corpo sbagliato. Per questo la decisione di farsi chiamare con lo pseudonimo Eva Robin’s. Una vita passata in televisione, ma che nasconde delle grandi difficoltà.

Eva, infatti, ha di recente raccontato, nel salotto di Silvia Toffanin, il difficile periodo legato a quando frequentava un collegio gestito da frati. Eva ha dichiarato che, “È stato problematico perché le effusioni, le carezze e le tenerezze che avevo con i compagni erano malviste e venivo castigata di fronte a tutti con calci e tirate di capelli.” Silvia Toffanin ha ascoltato queste parole con profondo trasporto ed emozione.

Eva Robin’s: “Mi picchiavano perché vedevano una natura non virile”

Una confessione, quella di Eva Robin’s che ha lasciato senza parole Silvia Toffanin durante il suo programma ‘Verissimo’. Eva fu definita dalla stampa ermafrodito. Questo per spiegare, negli anni Settanta, il suo essere donna in un corpo maschile, ma anche per mitizzarla. Come da lei stessa affermato, quell’appellativo era nato per rendere più folkloristica e mitologica la sua figura di transessuale. Lei che ha esordito nel mondo dello spettacolo in tourné con Amanda Lear, come corista.

Silvia Toffanin, poi, le ha chiesto il motivo di tanta aggressione. Lei ha prontamente risposto: “Mi picchiavano perché vedevano una natura che non era una natura virile, non era una natura maschile. Mi vedevano in affettuosità con altri compagni del collegio ma erano cose tenere perché non c’era ancora una sessualità sviluppata. Erano tenerezze e questa cosa loro dovevano piegarla. Però ce l’ho fatta.” Eva Robin’s, come detto, questa sera sarà ospite di Francesca Fagnani nel programma ‘Belve’ di Rai Due. Sicuramente non mancheranno riferimenti a questa triste storia che ha segnato la sua infanzia in modo così cruento.

