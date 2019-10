Eva Robins e Vittorio Sgarbi/ “Sesso a tre con una morta”: choc per Barbara d’Urso

Eva Robins ospite a Live Non è la D’Urso, conferma ancora una volta la relazione avuta con Vittorio Sgarbi. La famosa soubrette, simbolo della trasgressione e prima transgender ad apparire in televisione, ha svelato clamorosi retroscena sul suo rapporto con il noto politico. In realtà è stato lo stesso Vittorio Sgarbi a vuotare il sacco: “Intanto per me Eva Robins è una donna”, ha detto. “Eva Robins è una donna, ma una volta l’ho vista in una circostanza in cui non lo era. E insieme abbiamo condiviso una donna, che ora è morta, e che oltretutto era una grande amica di Barbara D’Urso”. La conduttrice sgrana gli occhi per le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, poi dice di aver capito di chi potrebbe trattarsi. Ovviamente non fa il nome, mentre Eva Robins rievoca i ricordi di quell’esperienza con gioia: “Relazione a tre con Vittorio Sgarbi? Certo. Una sera ho condiviso questa esperienza con Vittorio”.

Eva Robins e il suo rapporto a tre con Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi ha riconosciuto subito Eva Robins a Live Non è la D’Urso. I due non si vedevano da anni, ma la sintonia davanti alle telecamere di Canale 5 è apparsa molto solida. Il critico d’arte ha ricordato con gioia e spensieratezza la relazione con Eva Robins, insistendo ripetutamente su una presunta relazione condivisa con la Robins ed una donna misteriosa. Insomma Eva e Vittorio Sgarbi hanno buttato il sasso e nascosto la mano su questo tema, anche se la D’Urso ha detto di essersi fatta un’idea in merito. Ad Eva Robins viene chiesto qualcosina in più su quell’esperienza a tre con Vittorio Sgarbi. Lei ricorda tutto nei minimi dettagli: “Siamo andati in albergo quella notte, mica siamo rimasti nel parco. Ho condiviso con Vittorio questa esperienza”.

