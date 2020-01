Eva Robin’s/ “GF Vip? Ci ho provato ma non sono adatta. Sgarbi? Poteva evitare di…”

Nata uomo, vive da donna: Eva Robin’s è la prima ermafrodita dello spettacolo. E questo negli anni Ottanta la rese una icona. È tornata alla ribalta quando Vittorio Sgarbi a “Live Non è la D’Urso” ha rivelato una storia a tre con lei, di molto tempo fa. Ma potevamo vederla al Grande Fratello Vip, visto che aveva fatto un provino per entrarci. «Ho detto delle cose che evidentemente hanno fatto capire che non ero la persona adatta», dichiara in un’intervista a Diva e Donna. Eppure al provino ha trovato Irene Ghergo, che la scoprì insieme a Gianni Boncompagni. «Credo che mi abbiano trovato non adatta. Io sono libera, ma anche prigioniera di certe abitudini mie». E quindi la Casa non faceva al caso suo. «Non sono da reality, non sono da vita di gruppo». A proposito invece di quella rivelazione di Sgarbi, spiega di non essere stata avvisata: «Figurati se lui ti avvisa, lui è molto estemporaneo». Ma una cosa non le è andata giù: «Magari poteva risparmiare i dettagli, di dire chi faceva cosa nel ring del letto».

EVA ROBIN’S SI RACCONTA: CHIAMBRETTI, RELIGIONE E AMORE…

A proposito di sassolini dalle scarpe da togliere, Eva Robin’s “bacchetta” Piero Chiambretti per non averla più richiamata. «Lui è sempre a caccia di macchiette nuove», dice nell’intervista rilasciata a Diva e Donna. Invece sul suo rapporto con la religione: «Ho una mia spiritualità. Io prego. Prego per chi è scomparso e per chi ha bisogno. La preghiera ci fa bene». Purtroppo tra le persone scomparsa c’è una sua ex compagna. E infatti porta nel cuore non essere stata vicina fino all’ultimo a una sua compagna, Monica, morta di cancro. «Ho dei sensi di colpa a volte per questo». Ora comunque ha una compagna nella sua vita. «Ho una persona da molti anni, e anche lei voleva fortemente il matrimonio, poi ho deciso di no per proteggerla dai media. È una persona indispensabile per il mio percorso umano e affettivo». Rimpianti? «Forse quando mandai all’aria il mio contratto Fininvest». Conduceva Primadonna, programma di Boncompagni. «Per la gente la popolarità è un vantaggio, io invece non la vivevo proprio così».

