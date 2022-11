Eva Robin’s: “Notte d’amore con Paolo Villaggio”/ “Mi seguiva con la moglie…”

Eva Robin’s con Paolo Villaggio

Eva Robin’s si racconta a “Belve”: dalla violenza subita da un amico di famiglia fino alla liason con Paolo Villaggio, con il quale l’attrice ha raccontato di aver passato una notte. Tutto è cominciato da un party a casa dello stesso attore: “Andai ospite di questa festa di Paolo Villaggio. A un certo punto si sparge la voce che quella che nessuno notava aveva pure l’attrezzo… Così Villaggio mi supplica e mi chiede se potevo mostrarlo”.

“Paolo Villaggio si è innamorato di lei?”, chiede così la Fagnani, conduttrice del format. “No, abbiamo passato solo una notte insieme. Mi seguiva, con la moglie. Mi davano la caccia in Sardegna”. “Ma la moglie perché? C’era un ménage è trois?”, chiede ancora la conduttrice. Eva annuisce, senza aggiungere oltre, lasciando però presupporre che sia proprio così.

Non solo Paolo Villaggio, però, nel passato sentimentale di Eva Robin’s. L’attrice ha raccontato qualche tempo fa di aver avuto una relazione anche con Vittorio Sgarbi. “Se è vero che abbiamo fatto l’amore io e Vittorio? Questo è quello che dice sempre lui. È uno dei pochi che lo dice. Tutti gli altri invece buttano il sasso e nascondono la mano“ ha affermato.

Dunque Vittorio Sgarbi, sì, ma anche Antonio Zequila: “Lui è un principe, è stato molto galante. Mi ha corteggiato tanto. Il giorno dopo, ci siamo visti, siamo finiti nel mio appartamento. Ad un certo punto, io, pur di non mostrargli ‘pippo’, sono finita sotto ad un tavolo. C’era un po’ di pudore. Non ci faceva molto caso”. Adesso, a Belve, è arrivata anche un’altra confessione: nel passato sessuale e sentimentale di Eva Robin’s c’è anche Paolo Villaggio, e da come si evince, anche la moglie.

