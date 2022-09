Eva Robin’s, perchè Ballando con le stelle l’ha scartata?/ “Dispiace, quota gender é Gabrie Garko”

Verissimo, Eva Robin’s torna a raccontarsi tra vita e spettacolo, dopo la bocciatura a Ballando con le stelle

Può dirsi una tra i personaggi famosi della compagine transgender più chiacchierati in Italia , tra gli artisti, e in data odierna Eva Robin’s torna a raccontarsi al grande pubblico del piccolo schermo, dopo la bocciatura nel cast di Ballando con le stelle. L’occasione é la nuova puntata del talk show del sabato pomeriggio, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dove l’attrice transgender farà riaffiorare nei telespettatori gli highlights della sua vita e la sua carriera artistica. L’attrice, che ha ad oggi vissuto tra realtà e i riflettori nel mondo dello spettacolo mantenendo un alone di mistero e ambiguità, torna in TV nella puntata di sabato 25 settembre 2022 di Verissimo, prevista su Canale 5, reduce dalla bocciatura della sua candidatura per il posto di concorrente nel cast di Ballando con le stelle 2022 ( in partenza l’8 ottobre 2022 e sotto la conduzione di Milly Carlucci ), il che le lascia senz’altro dell’amaro in bocca.

O almeno questo é stando alle dichiarazioni che Eva Robin’s, al secolo Roberto Maurizio Coatti, ha rilasciato in occasione di un’intervista concessa a Nuovo magazine. “Ogni fetta di pubblico deve avere il proprio concorrente di riferimento”, fa sapere tra le righe del suo intervento post-bocciatura a Ballando con le stelle, e quindi: “Iva Zanicchi funziona per gli spettatori in là con gli anni, e la quota gender l’ha trovata in un altro personaggio: Gabriel Garko, che è gay”.

Eva Robin’s ospite a Verissimo: la reazione allo scatto di Ballando con le stelle

Tuttavia, l’attrice e ospite in studio a Verissimo si sente per certi versi felice della bocciatura a Ballando, alla luce delle gogne mediatiche esplose in seno al format e susseguitesi negli anni, con protagonisti i Dancer vip: “All’inizio ero dispiaciuta, ma poi mi sono sentita sollevata perché le gogne mediatiche mi terrorizzano”. Quindi, la conclusione dalle positive vibes di Eva Robin’s: ” Così posso tornare in teatro con Le Troiane”.

