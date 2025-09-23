Eva Robin’s a cuore aperto: “Non avevo fatto la transizione, Paolo Villaggio volle uno strip davanti a Bianca Jagger”.

In una lunga intervista a La Stampa Eva Robin’s si è raccontata senza filtri. Innanzitutto ha svelato il suo vero nome, che è Roberto Coatti. Lo pseudonimo lo ha invece inventato mentre si trovava in Sardegna a casa del leader spirituale Aga Khan. “Sono arrivata grazie a un’amica miliardaria e mi sono resa conto che non avevo un cognome d’arte, perché fino ad allora mi ero chiamata Eva e basta“, aveva detto, “la mia amica vide un romanzo di Harold Robbins su uno scaffale, io ho tolto una “b” e il mio nome è diventato l’usignolo di Eva, Eva Robin’s“.

Così Eva ha scelto anche il suo cognome. Ma la rivelazione più grande a La Stampa è stata quella su Paolo Villaggio. Ha infatti raccontato che all’inizio degli anni ’80 era andata ad una festa a casa dell’attore insieme ad un’amica Romina Cecconi, sua amica transessuale, ma a differenza della donna, lei non aveva ancora concluso le operazioni di transizione: “Fui supplicata da Paolo di fare uno spogliarello“, spiega, “c’erano Bianca Jagger, Bulgari, Florinda Bolkan, io ero schiva e selvatica, ma non nel mostrare il mio corpo, e lo feci“.

Eva Robin’s: “Ero il giochino estivo dei ricchi“

Eva Robin’s ha spiegato di aver fatto uno spogliarello a casa di Paolo Villaggio, e le reazioni sono state di grande ammirazione. La notte si è fermata a dormire con l’attore e come spiega a La Stampa, è diventata poi il “giochino estivo dei ricchi Vip in Costa Smeralda“, un ruolo che prima trovava simpatico, poi l’ha portata a rifelttere. A La Stampa ha anche raccontato tutta la sua infanzia fino al debutto in televisione, un mondo che però non ha riconosciuto come suo. Oggi, Eva Robin’s è felicemente fidanzata da 25 anni con una donna, ma per ora non si sono ancora unite in matrimonio: “Lei me lo chiede da anni, è la mia compagna storica, una donna di buonissima famiglia: all’inizio pensavo di proteggerne la privacy e infatti nessuno sa chi è. È una forma di protezione e di rispetto”.