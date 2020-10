Eva Robin’s “Sposo una donna dopo 30 anni insieme”/ Flirt con Sgarbi e Zequila?

Eva Robin’s ha sposato una donna molto conosciuta? Lo scopriremo oggi pomeriggio quando sarà ospite a Oggi è un altro giorno per raccontarsi tra scandali, voci e barriere ancora da mandare giù e combattere. Cosa racconterà? L’ultima volta che è stata in tv ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me ha annunciato che presto avrebbe sposato non un uomo bensì una donna molto importante e nota nella sua città di cui, proprio per questo, non ha fatto il nome. Da allora è passato quasi un anno e ospite su Rai1 potrebbe alzare il velo su quello che potrebbe essere lo scoop dell’anno: “Sono lì lì per sposarmi. Con chi? Purtroppo… non è un uomo. Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà… Il nome? Meglio di no, a Bologna è abbastanza conosciuta: vorrei proteggerla. Vedremo quando saremo pronte”.

EVA ROBIN’S TRA PRESUNTI FLIRT E UN MATRIMONIO?

Al momento non si sa ancora se questo matrimonio ci sia stato o meno anche se seguendo le ultime foto sui social non sembra ci siano state novità di questo tipo, cosa racconterà Eva Robin’s oggi? Nei mesi scorsi Vittorio Sgarbi ha alzato il velo su una loro liason svelando addirittura di aver fatto ses*o a tre con lei e un’attrice amica di Barbara d’Urso, ora morta: ““Con Eva Robin’s, abbiamo fatto ses*o a tre, l’altra era una carissima amica di Barbara, è morta 4-5 anni fa..”. All’epoca Eva Robin’s ha ringraziato il critico per averlo ammesso perché spesso negano tutto ma lo stesso non è accaduto con Antonio Zequila tant’è che, sempre a Live Non è la d’Urso, ha spiegato: “Ci fu uno strofinamento sotto il tavolo. Perché non mi cita mai tra le sue conquiste? Avrà avuto un’amnesia”. Cosa racconterà oggi pomeriggio?



