Eva Robin’s, “voci su ermafroditismo? Le ho assecondate”/ “Ho preso ormoni a 13 anni”

Eva Robin’s si racconta nel corso della trasmissione Belve, che smentisce la fake news sul cambio di sesso e sul suo essere stata definita ermafrodito in passato. “Il mio riferimento non era diventare una femmina perché non ho mai avuto la vocazione di essere una femmina – racconta – Io volevo fermare il periodo della pubertà” ricorda, e per questo motivo “ho iniziato una cura ormonale cercando di bloccare uno sviluppo maschile che mi avrebbe fatto riempire di peli. Li trovo molto spiacevoli”. Da qui la decisione di intraprendere “una cura ormonale che mi ha fermato lo sviluppo maschile, però mi ha fatto psicologicamente diventare una donna” e diventare una donna “è stata una conseguenza del percorso”.

Eva Robin’s non è mai ricorsa alla chirurgia plastica, assumendo invece estrogeni all’età di tredici anni, quando un vicino di casa le dà i primi ormoni. “Devo dire sono stata molto coraggiosa più in quella fase lì – riconosce Eva Robin’s durante il rpogramma Belve – Adesso sono piena di paure”. A quell’età, invece, era “determinata a costruire in questa corazza superba che era la femminilità”. All’epoca, confessa di non essere stata “consapevole per niente, perché appunto mi è sfuggita la situazione da sotto pelle perché sono diventata una cosa che non volevo diventare. Non volevo diventare una donna”.

Eva Robin’s è stata coinvolta anche alla diceria secondo cui fosse in realtà un ermafrodito, una vera e propria fake news che lei smentisce con forza. “L’ho assecondata” ricorda nella sua intervista a Belve. E a oggi non completerebbe la transizione: “non ci ho mai pensato perché sarebbe come togliere la firma a un quadro che non è male”. nella sua vita, Eva Robin’s afferma di essersi sentita non in equilibrio “con la fase della crescita”, rivelando di essere “andata anche in un periodo in terapia”.

Eva Robin’s conferma di avere una relazione da 25 anni con una donna e di aver sfiorato il matrimonio per ben due volte con altrettante donne. E a Belve svela qualche dettaglio sulla sua compagna: “è una bolognese di buona famiglia, ma in realtà non stiamo più insieme”. Infatti, il matrimonio è saltato poiché “volevo mantenerla come amica, perché se l’avessi sposata quello sarebbe stato in pericolo”. E afferma di essere “una persona estremamente sola, ma per scelta”. A oggi, spiega di essere “governata da tanti tipi di paure, compresa quella di invecchiare”, ma è comunque una persona “serena con dei picchi di felicità”.











