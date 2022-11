Eva Rombin’s: verità su transizione, compagna e matrimonio saltato/ Cos’è successo?

Eva Robin’s non completò mai la transizione, ma deve tutto a un suo amico

Eva Robin’s è nota al grande pubblico per il suo passato nel mondo della televisione. All’anagrafe nasce con il nome di Roberto Maurizio Coatti. È il 1958 e Roberto sente, molto presto, di essere una ragazza intrappolata nel corpo di un maschio. Come da lei stessa raccontato, non ha fatto una vera e propria transizione. Bensì ha detto di aver assunto, fin da giovanissima ormoni femminili, grazie ad un amico farmacista, arrestando in questo modo, durante la pubertà, lo sviluppo dei caratteri secondari maschili, mentre avrebbe sviluppato seni e forme femminili. L’appellativo di Eva Robin’s le venne dato da quando aveva tredici anni, per via di una somiglianza che spuntò dopo una vacanza a Riccione in cui si fece bionda.

Il riferimento è alla moglie di Diabolik (Eva Kant) e al cognome dello scrittore della saga (Harold Robbins). La trans glamour che ha stregato la mondanità sardo-romana all’inizio degli anni Ottanta, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo come corista di Amanda Lear. Eva non ha mai completato la transizione per sua scelta, raggiungendo comunque un equilibrio di fluidità tra mascolinità e femminilità.

Eva Robin’s aveva una fidanzata segreta che intendeva sposare

Eva per quanto riguarda la sua vita privata non ha mai voluto rivelare molto. Quello che emerse durante un’intervista con Caterina Balivo nel programma ‘Vieni con me’, nel 2019, fu che Eva aveva intenzione di sposare la sua compagna con la quale è stata fidanzata per ben 25 anni. Al tempo lei aveva dichiarato che era sempre stata attratta dal genere femminile e che le due fossero pronte al grande passo.

L’intenzione di non rivelare niente circa l’identità di lei ha l’obiettivo di “proteggerla”, come la Robin’s ha dichiarato. Ciò che è emerso poco più di un mese fa, però, è che le due donne si sono lasciate. Eva non ha fastto trapelare il motivo, né tantomeno l’identità di lei. Quello che ha lasciato intendere è che adesso è single. Magari qualche cosa di più potrà emergere dalla puntata di ‘Belve’ di questa sera, primo novembre, su Rai Due. Una delle prime ospiti di Francesca Fagnani, infatti, sarà proprio la seducente Eva.

