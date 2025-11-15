Andrea Delogu ricorda commossa il fratello Evan dopo l'incidente che gli è costato la vita: ecco come è morto il diciottenne

Sono state settimane difficilissime per Andrea Delogu e la sua famiglia. La celebre conduttrice Rai ha perso l’amato fratello Evan, morto in seguito ad un grave incidente stradale lo scorso ottobre. Il diciottenne, Evan Oscar Delogu, è andato a sbattere contro un palo della luce dopo aver perso il controllo del suo veicolo, finendo poi contro un altro palo sul lato della carreggiata. Una vera e propria tragedia si è consumata nelle strade di Bellaria Igea Marina. Una tragedia che, inevitabilmente, ha fatto sì che Andrea Delogu si ritirasse temporaneamente da tutti i suoi impegni professionali, per iniziare ad elaborare l’accaduto e soprattutto stare vicino ai suoi famigliari.

Per Evan, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: nemmeno i soccorritori sono riusciti a sottrarlo al suo tragico destino. “Ci sono momenti della vita in cui tutto si ferma e altri in cui con fatica e amore si sceglie di ripartire”, ha detto amaramente Andrea Delogu in occasione del suo ritorno in tv.

Andrea Delogu ricorda il fratello Evan, morto a causa di incidente stradale: “Voleva abbracciare il futuro”

Un ritorno segnato dal lutto, la morte del fratello Evan. Andrea Delogu, con il cuore in gola, ha cercato di spiegare il momento tragico che sta vivendo assieme ai suoi famigliari, ringraziando il pubblico per la vicinanza. “La vita della mia famiglia si è fermata, ho avuto bisogno di silenzio perché non trovo le parole per raccontate ciò che è accaduto. Ho perso mio fratello in un incidente, aveva solo diciotto anni. Era un ragazzo straordinario, pieno di vita e sogni, pronto ad abbracciare il futuro…”, sottolinea Andrea Delogu.

“E’ successo, questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa paura. Io e la mia famiglia dobbiamo trasformare questo nell’amore per la vita, lo dobbiamo a mio fratello Evan”, ha detto visibilmente commossa la scrittrice e conduttrice Rai.