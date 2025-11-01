Evan Delogu, chi è e com'è morto il fratello di Andrea Delogu: aveva una fidanzata? Sognava di diventare uno chef

Come un fulmine a ciel sereno nei giorni scorsi un grave lutto ha sconvolto Ballando con le stelle 2025 e non solo, martedì pomeriggio, 28 ottobre 2025, è morto il fratello di Andrea Delogu, Evan Oscar in un terribile incidente stradale. Com’è morto Evan Delogu, fratello di Andrea è stato poi ricostruito nelle ore successive. Il giovane nel pomeriggio di martedì si stava recando alla scuola guida con la sua moto quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sull’asfalto perdendo la vita a soli 18 anni.

Evan Oscar Delogu, fratello di Andrea Delogu nota conduttrice e speaker radiofonica attualmente conduttrice di Ballando con le stelle 2025 è morto sul colpo a causa dello schianto. Il papà Walter, in un post su Facebook ed in una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato chi era il figlio Evan definendolo come un angelo. Un ragazzo con la testa sulle spalle pieno di sogni e progetti che faceva una vita sana. Non beveva, ne fumava ne tantomeno faceva uso di sostanze stupefacenti. Il giovane, appassionato di moto, aveva lavorato tutta l’estate per acquistarne una. Papà Walter ha dichiarato che non distruggerà quella moto ma è troppo dolorosa vederla e per questo ha deciso di venderla.



Evan Delogu, fratello morto di Andrea Delogu aveva una fidanzata? Il padre: “Un ragazzo d’oro”

“Evan era un ragazzo equilibrato, onesto, un dono.” ha ammesso il papà Walter Delogu sul figlio, Evan Oscar, fratello di Andrea Delogu. Sulla vita sentimentale del ragazzo si sa poco, non è chiaro se avesse Evan una fidanzata certo però è il legame con la sorella Andrea. Evan sognava di diventare uno chef e per questo aveva studiato all’Alberghiero, la sorella nel frattempo gli aveva preparato una cameretta a Roma non solo per stare insieme ma soprattutto per aver maggiori opportunità lavorative dato che era in contatto con alcuni chef anche statunitensi. Insomma una vita davanti piena di sogni e progetti che è stata drammaticamente distrutta a causa di un incidente stradale.