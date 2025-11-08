Evan Delogu, chi è il fratello scomparso di Andrea Delogu: ha perso la vita in un incidente

Andrea Delogu prepara il ritorno a Ballando con le stelle dopo aver vissuto un incubo vero e proprio negli ultimi giorni, che chiaramente non si esaurirà, ma la vita andrà avanti. La celebre conduttrice e attrice ha perso il fratello Evan Delogu, portato via da un incidente a soli 18 anni, una perdita che segnerà per sempre la vita della conduttrice. L’impatto fatale a Bellarea Igea Marina è costato la vita a Evan Delogu, che è stato salutato così sui social da suo padre, che fatica a farsi una ragione di quanto accaduto e di perché questo dramma sia capitato proprio alla sua famiglia, Andrea Delogu compresa: “Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e la tua mamma”.

Nell’incidente fatale, Evan Delogu ha perso il controllo della sua moto e ha colpito in pieno un palo della luce, poi l’impatto con un secondo palo che non gli ha lasciato scampo. E proprio qualche settimana fa Andrea Delogu aveva postato una foto al fianco del fratello, sottolineando la bellezza del loro legame.

Andrea Delogu e la foto con il fratello: “E’ il più bello di tutti”

Qualche settimana fa la celebre conduttrice si era lasciata andare a un toccante momento sui social, ricondiviso in particolare nei giorni scorsi. La conduttrice si era immortalata al fianco del fratello Evan in un momento di forte complicità e divertimento tra i due:

“Mio fratello è il più bello di tutti, dovete sapere che è il più bello del mondo” ha scritto la conduttrice e attuale concorrente di Ballando con le stelle. La vita ha poi lasciato nel cuore di Andrea un vuoto che non sarà mai colmato.

