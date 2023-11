Evan Ellingson, com’è morto attore di CSI Miami/ Aveva 35 anni: mistero sulle cause

È morto Evan Ellingson a soli 35 anni: dubbi sulle cause del decesso

È morto Evan Ellingson. Il giovane attore si è spento a soli 35 anni. Il corpo senza vita dell’attore è stato ritrovato nella sua casa nella città di Fontana, vicino a Los Angeles. Il corpo era disteso sul letto. La notizia della scomparsa è stata resa nota in queste ore ma l’attore è morto domenica 5 novembre. Al momento le cause del decesso di Evan Ellingson non sono state rese note. Non è il primo dramma, tuttavia, che si abbatte sulla famglia di Evan, infatti, il fratello dell’attore è morto per un overdose nel 2008 ed anche lui stesso in passato aveva avuto problemi di droga.

La causa del decesso di Evan Ellingson resta avvolta nel mistero ma secondo le prime ricostruzioni riportate da TMZ è da escludere che ci sia stato il coinvolgimento di terze persone. Si ipotizza dunque che lo morte possa essere sopravvenuta per un malore. Il padre di Evan Ellingson, Michael, sempre a TMZ ha fornito qualche dettaglio in più sulla salute del figlio. Per anni ha avuto problemi con le droghe ma negli ultimi tempi stava meglio e sembrava esserne uscito per questo la sua morte è stata uno choc per tutta la famiglia e coloro che gli volevano bene.

Evan Ellingson è morto: chi era l’ex bambino prodigio di CSI Miami

Evan Ellingson era molto noto in Italia per aver interpretato da adolescente Kyle Harmon, il figlio del protagonista Horatio Harmon, nella serie tv CSI Miami. Questo però non era l’unico ruolo per il quale l’attore era conosciuto nel nostro Paese. Il suo esordio risale al 2001, quando ha recitato nel film per la televisione Living in Fear, esperienza alla quale è seguita la partecipazione alla sitcom Selvaggi. Nel 2009 aveva recitato afficanco a Cameron Diaz nel film La custode di mia sorella e nel corso degli anni ha preso parte a molte soap e fiction come MADtv, General Hospital, Bones, Boys Life e State of Mind.

Poco invece si sa sulla vita privata di Evan Ellingson, un’intervista aveva rivelato che la sua infanzia era stata molto bella in quanto era impegnato a fare le cose che amava come appunto recitare. Poi però è finito nel tunnel della droga e ha dovuto lottare contro la dipendenza. Dal 2010 si era ritirato dalle scene ed oggi, la notizia della morte di Evan Ellingson, a soli 35 anni, ha scioccato e intristito tutti. Lascia i genitori ed anche una figlia 15enne.











