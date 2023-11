Evan Ellingson, morto il bambino prodigio delle serie tv/ Era il figlio di Horatio in CSI: Miami

Lutto nel mondo del cinema, a soli 35 anni è morto Evan Ellingson. Il nome forse non vi racconta granché ma si tratta di un attore, ex bambino prodigio, divenuto famoso per aver recitato fin da giovanissimo in serie tv cult anche in Italia come CSI: Miami e 24. Secondo quanto si legge su Fanpage Evan Ellingson lascia una figlia, Brooklyn, di anni 15, e l’attore è stato ritrovato senza vita nella camera da letto in una casa di Fontana, nello stato della California (Stati Uniti). Al momento non sono ancora stati chiarite le cause di morte, di conseguenza non è chiaro se l’uomo avesse delle patologie pregresse o altro.

Il portale americano TMZ, molto noto per le sua anticipazioni di gossip sempre attendibili, ha parlato con il padre dell’attore, Michael Ellingson, che ha spiegato che il figlio si trovava in una struttura di recupero da dipendenze e aveva avuto dei problemi di droga in passato. Inoltre nel 2008 aveva perso il figlio (fratello dell’attore), morto a seguito di una overdose fatale. Negli ultimi tempi Evan Ellingson stava comunque migliorando e si sperava in futuro positivo fino a che non è giunta la tragica notizia della sua morte.

MORTO EVAN ELLINGSON: LA SUA CARRIERA IN BREVE

Evan Taylor Ellingson, il nome completo dell’attore defunto, era nato nel 1988 ed aveva fatto il suo ingresso nel mondo della tv e dello spettacolo fin da bambino grazie a ruoli in “MADtv”, ma anche “Titus” e “Selvaggi”, interpretazioni per cui aveva anche ricevuto una candidatura agli Young Artist Award. In seguito ha lavorato anche in “General Hospital”, “Bones”, “Boys Life” e “State of Mind”, oltre a film come “Confession”, “Lettere da Iwo Jima” e “La custode di mia sorella”.

Il massimo della popolarità è stato però raggiunto grazie a CSI: Miami in cui Evan interpretava il personaggio Kyle Harmon, figlio del tenente Horatio Caine. Nella serie tv cult aveva debuttato nella sesta stagione restando in scena per ben 18 episodi. In seguito ha lavorato anche per “24” in cui interpretava il ruolo di Josh Bauer, il nipote di Jack Bauer e ruolo mantenuto per 10 episodi.











