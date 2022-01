Evan Lo Piccolo/ Avvocato madre ha chiesto perizia psichiatrica per Letizia Spatola

Il caso di Evan Lo Piccolo è stato affrontato nuovamente a “Storie Italiane” nella puntata andata in onda oggi, venerdì 28 gennaio 2022, su Rai Uno. La trasmissione condotta da Eleonora Daniele ha dato notizia di due snodi fondamentali della vicenda. Il primo: Salvatore Blanco, l’uomo accusato di avere picchiato il bambino ripetutamente e compagno della madre, Letizia Spatola, è capace di intendere e di volere. Inoltre, l’avvocato della signora Letizia Spatola, proprio nell’udienza odierna, ha chiesto la perizia psichiatrica per la sua assistita.

EVAN LO PICCOLO: OGGI L’UDIENZA

Sul banco degli imputati ci sono Blanco e la mamma di Evan Lo Piccolo, ma non si esclude che ci sia la responsabilità anche di altre persone: l’assistente sociale, per esempio, nell’udienza odierna dovrà spiegare perché da dicembre la Procura dei minori di Catania avesse chiesto un controllo su questa famiglia e non si fosse recata subito in loco, per poi, a febbraio, essere stata cacciata via malamente dal compagno. Poi, la donna si era ripresentata il 6 agosto, ma era rimasta nell’abitazione soltanto per 6 minuti. Inoltre, anche il pediatra che ha visitato più volte il bambino dovrà fornire delle risposte, in quanto il piccolo aveva rimediato fratture, lividi, ferite. Il medico sostiene di avere portato i certificati della rottura del femore agli assistenti sociali, ma questi documenti mancherebbero.

