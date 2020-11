Evandro Ciaccia/ Con Pensiero Stupendo delude Rudy Zerbi? (Amici 2020)

Evandro Ciaccia è finito sotto i riflettori in questi giorni ad Amici 2020 perché ha avuto modo di raccontare la sua storia e anche di fare un po’ di polemiche che oggi avranno modo di arrivare fino a dentro lo studio del pomeridiano. Il cantante è tra le fila del team di Rudy Zerbi ma sembra proprio che toccherà al professore bacchettare un po’ il suo pupillo quando si presenterà sul palco con Pensiero Stupendo, canzone che proprio lui ha voluto portare, dandogli addirittura 2. Il prof lo trova poco ironico, la sua qualità migliore nel canto, e per questo ha deciso di punirlo ma senza mandarlo via perché ne riconferma comunque la felpa. Evandro rimane nella scuola e porta a casa comunque le critiche del suo insegnante che potrebbe incontrarlo anche nei prossimi giorni durante i pomeridiani in onda su Italia1.

Evandro Ciaccia, con Pensiero Stupendo delude Rudy Zerbi?

Anche lo scorso pomeridiano di Amici 2020 del sabato non è andato molto per lui tanto che, tornato in casetta, ha avuto modo di sfogarsi un po’ al telefono con i suoi che, però, sono un po’ sparsi per il mondo. Il cantante ama alla follia il padre che dirige un’azienda ospedaliera in Africa e che si è detto felice per questo suo nuovo percorso. Dall’altro canto, invece, la madre fa parapendio e questo la porta molto spesso lontano da Roma e dal figlio. Il giovane ha comunque voluto chiamare il padre che gli ha consigliato di lavorare molto sul testo delle sue canzoni e di non pensare solo all’estensione e alla sua voce e forse se avesse seguito il consiglio del padre questo pomeriggio non avrebbe rimediato il 2 di Zerbi portando sul palco Pensiero stupendo.



